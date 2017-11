„Napi hat orgazmusom van a bal lábam miatt”

Az orgazmus folyamata reflexszerűen működik a testben, pontosan ezért, ha valakinek bármilyen zavara van, és az nem testi problémára vezethető vissza, könnyen orvosolható a probléma kognitív viselkedésterápiával. Azonban vannak esetek, amikor testi problémák gátolják a nemi örömök megélését, ilyen az is, ha valaki túl sokszor, kéretlenül éli meg az orgazmust, naponta akár többször is.

A különböző orgazmuszavarok nemcsak a korai magömlés vagy a női orgazmus hiánya lehetnek, hanem igen kirívó és elenyésző esetben pont, hogy az orgazmus sokasága nehezítheti meg valaki életét. Időről időre felbukkannak olyan hírek a neten, amik valamilyen extrém orgazmuszavarról számolnak be. A láborgazmus szindróma is ilyesmi, egy holland nő, Mrs. A. fordult amiatt orvoshoz, hogy naponta 5-6 orgazmust él meg a bal lábának köszönhetően.

Azok az orvosok fogalmazták meg a láborgazmus szindróma kifejezést, akik ezzel az esettel foglalkoztak, és azon dolgoztak, hogy megfejtsék, pontosan milyen mechanizmus játszódik le a nőben, amikor naponta többször is átéli az orgazmust. Az esetet a következőképpen írták le a Journal of Sexual Medicine szaklapban, még 2013-ban.

Mrs. A. naponta öt-hat orgazmust él meg a bal lábán keresztül, amik ahhoz hasonlóak, mint a nemi szervek ingerlésével járó orgazmusok. Ezek a láborgazmusok tipikusan rövidebbek mint a hüvelyi vagy klitorális orgazmusok, öt-hat másodpercig tartanak, majd elmúlnak maguktól. Hirtelen törnek fel, spontán következnek be, nincs szükség szexuális vágyra, sem ingerlésre. A bal lábából származik, az orgazmus Mrs. A. teste más területére is kihat, köztük a bal lábra és egészen a hüvelyig is, ezen a területen nedvesedés tapasztalható az orgazmussal együtt

– írják. A nő azért fordult orvosokhoz, hogy megszabaduljon a számára kínos és spontán orgazmusoktól, amik miatt szorongással élt együtt, hiszen kiszámíthatatlanul, bármikor rátört. A megoldás egészen képtelen helyzetet ír le, de ez egyáltalán nem ritka a szexológia tudományában.

Az orvosok megállapították, hogy a holland nő problémája az évekkel korábban történt műtétére vezethető vissza. Idegi károsodást szenvedett a műtét közben, és már a kórházban, lábadozáskor érezte a furcsa, bizsergő érzést a bal lábánál. Az idegei az említett területetn degenerálódtak, amit gyógyszeres kezeléssel végül sikerült teljesen helyreállítani, így egyúttal megszűnt a napi 5-6 spontán láborgazmus.

A lábak idegei igen közel vannak a gerincvelőben a genitális izgalmakért felelős idegekhez, biológiailag ezzel magyarázható a lábujjak és a nemi izgalmak közötti összefüggés.

Úgy tűnik, hogy a műtét hatására annyira sérültek az idegpályák, hogy az agy egyszerűen félreértette az információt, és úgy vette, hogy a genitális ingerléssel kapcsolatos idegeket kell mozgósítania a lábujjakhoz. Azok az orvosok, akik az eseten dolgoztak, a szaklapban azt is megírták, nem zárható ki, hogy vannak mások is, akik hasonló idegrendszeri problémákkal élnek együtt, és naponta többször élnek meg orgazmust Mrs. A.-hoz hasonlóan. Ennek felderítése érdekében, és hogy segítséget nyújthassanak, létrehoztak egy weboldalt is a témáról.

A szexológusok és értelemszerűen a fetisiszták is évtizedekkel ezelőtt észrevették a lábak és az agyban lejátszódó gyönyörérzet közti összefüggést. Nem a lábfejre kell gondolni, hanem a lábujjakra, amiknek simogatása, nyaldosása, harapdálása sokaknál gerjedelmet indít el. A lábakkal kapcsolatos fétisek és vonzalmak a leggyakoribbak a fétisek világában – fétis alatt jelenleg a szakmailag használt kifejezést kell érteni, ami azt jelenti, hogy valaki csak és kizárólag egy bizonyos tárgy vagy testrész segítségével képes megélni testi-lelki csúcspontot.

