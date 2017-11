Lesz újra olyan jó a szex, mint a gyerekvállalás előtt?

Az első gyerek születésével a nőből anya lesz, az anyaszerep, a hormonok, a megváltozott élethelyzet és maga a szülés is keresztbe tesz a szexnek. Ezek ellenére is természetesen lehet olyan jó a szex szülés után, mint amilyen előtte volt, sőt: sokkal jobb is.

A hat hetes tiltás alatt csókolózni nem tilos

Orvosi tanácsra hat hét után javasolt a szexuális élet újrakezdése, ez az, ami sok nőnél kitolódik évekre is, annyira elszoktatják magukat a szextől. Nem biztos, hogy meg kell várni a hat hetet, az alatt az időszak alatt ha a behatolás nem is, az előjáték bizonyos fajtái űzhetők, ehhez azonban szükséges, hogy a nő behívja az ágyába a férfit. Ahogyan a nőkben, a férfiakban is változás áll be, ők már nemcsak a nőt, hanem az anyát is látják, ha ott voltak a szülőszobán, pláne elképzelhető, hogy aggályaik, félelmeik vannak a szexuális élettel kapcsolatban. Ezt könnyen ki lehet küszöbölni azzal, ha az anyává vált nő egyértelmű jelzést tesz a férfinak, hogy továbbra is kívánja őt, és az életük e területe változatlan lesz.

A hat hétnyi tilalom sok idő, a női test ilyenkor átalakul, a hormonrendszer is változik, egy dolog azonban megmarad: a két ember közti szerelem és szeretet. Így amikor van rá kapacitása az apának és anyának, minimum egy 20 perces csókolózást érdemes beiktatni. Azért ilyen hosszú idejűt, mert ezzel már felkelthetik egymásban ismét az erotikát és szenvedélyt, mégha a szex tiltott is.

A hat hét után, ami egyes esetekben akár nyolc hét is lehet, újra elindulhat a szexuális élet, ha a nő a háta közepére se kívánja, akkor is, erőltetni kell a kapcsolat érdekében. Ilyenkor egész más akadályok állhatnak a kielégülés útjába a nőknél: a megváltozott női test, a testkép, az önértékelés, a testi-lelki függés a gyerekkel. Az intimtornát nem lehet elégszer kihangsúlyozni, emellett a rendszeres mozgást is célszerű beiktatni a mindennapokba, ahogyan az orvosok és a szoptatás engedi.

A kialvatlanság a legfőbb oka annak, hogy szülés után nehézkesen megy nőnek lenni. A nőiesség megtartása szülés után is fontos, ehhez segítség lehet, ha a nő el tud menni kozmetikushoz, fodrászhoz vagy más olyan tevékenységet tud végezni, amit a gyereke születése előtt is szeretettel csinált. A másik leggyakoribb oka, hogy el-elmaradozik a szex, az, ha a gyerek sírása miatt abba kel hagyni. Ilyenkor vagy az egyik fél vagy a másik fél ugrik a babához, ami teljesen érthető, azt azonban hajlamosak elfelejteni, hogy amit elkezdtek, be is tudják fejezni, igaz, másmilyen izgalmi állapotban lesznek, de újra és újra lehet folytatni. Ha játékosabban áll a férfi a szituációhoz, akkor mindkettejük életét megkönnyíti:

ő az, akinek a kezében ott van a karmesteri pálca, és akinek tiszteletben kell tartania a gyerek és az anya közti testi-lelki kötődést.

Az előjáték nem az ujjazásnál kezdődik, hanem a beszélgetésnél

A férfiak is tehetnek azért, hogy a szexuális életük minél kiegyensúlyozottabb legyen, például azzal, ha az alatt a pár hétnyi tiltás alatt nem a pornóban találják meg a vigaszt. Átmenetileg érthető választás, azonban könnyen és egyszerűen hozzá lehet szokni a három percnyi gyors kielégüléshez, amiért kettőt se kell kattintani az interneten. Ésszerű kereteken belül az önkielégítés e fajtája is megmaradhat, de mellette a saját fantáziájával beindított, pornó nélküli maszturbálás is kapjon helyet – lehetőleg a párjával közös múltbéli szexuális élményeket idézze fel. Jó, ha a férfi is törekszik arra, hogy megmutassa a partnerének, még mindig látja benne a nőt, bárhogyan is változott meg a nő teste a szülés után.

A harmadik leggyakoribb oka annak, hogy elmarad a szex szülés után, az a fáradtság. A férfi feladata az is, hogy ne vállalja magát hülyére munkával, ha hazaesik fáradtan a melóból, akkor egyrészt nem tud segíteni az anyának, másrészt fáradtan és stresszesen ő sem fog tudni ráhangolódni az intimitásra. Ha beugrik az anyát helyettesíteni, amíg ő hajat mos vagy eszik valamit, akkor könnyíthet a közös életükön. Kevésbé érzi majd azt a nő, hogy minden rászakadt és egyedül van, ráadásul este még a férfit is ‘le kell rendeznie’. A közös beszélgetések, a másik megnevettetése legalább olyan fontos, mint az egymásra figyelés és odafordulás, itt kezdődik valójában a szexuális élet.

A nő is megkérheti a férfit, hogy vigyázzon félórát a gyerekre, amíg alszik egy kicsit, így ha mindketten kellő időt szánnak arra, hogy a lehetőségekhez képest kipihentebbek legyenek, akkor lehetőséget teremthetnek arra, hogy ismét teljes legyen a szexuális életük.

Játékossággal, a kitartással, azaz, hogy folytatják akkor is, ha valamiért félbe kellett szakítani, ha odafigyelnek arra, hogy mindketten kellően kipihenhessék magukat, máris rengeteget tesznek azért, hogy kiegyensúlyozott szexuális életet élhessenek.

Kiemelt kép: Thinkstock