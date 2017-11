Megkérte a metrón a férfit, hogy ne terpeszkedjen, ütés volt a válasz

Sam Saia épp manhattani munkahelyére utazott, amikor egy férfi mellé ült, és terpeszkedni kezdett. A nő egészen a falhoz szorult.

Amikor Saia megkérte a férfit, hogy húzódjon arrébb, az utas ideges lett. A férfi magából kikelve üvöltözött, ezért a nő inkább elővette fülhallgatóját. A férfi ezután ütötte meg Saia száját.

Ekkor egy harmadik utas lépett közbe, aki felszólította a támadót, hogy hagyja el a metrókocsit. Mielőtt a férfi leszállt volna, megpróbált bocsánatot kérni a nőtől.

Saia alsó ajka az ütéstől bedagadt és felrepedt.

After crying off all of my makeup, dealing with being told a stranger can essentially punch me and get away with it, and a visit to urgent care. Crushing it, NYC. I sure feel safe… pic.twitter.com/PFAsdi2R6q

— Sam Sweeney Saia (Bantersaurus Rex) (@Proud_Smartass) 2017. november 16.