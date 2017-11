“Ne álljátok el a kocsibejárómat” – felháborító cetlit hagyott egy mentőautón egy dühös autós

Nem hittek a szemüknek az angliai Birmingham város mentősei, amikor meglátták, milyen üzenetet hagyott egy ismeretlen autós egy mentőautó szélvédőjén, miközben abban egy vért hányó ember életét próbálták megmenteni. A cetliről hivatalos Facebook-oldalán tett közzé fényképet a West Midlands mentőszolgálat.

Az üzenetet minden bizonnyal egy autós írta, aki a mentőautó miatt nem tudta használni a kocsibejáróját. “Lehet, hogy életet mentetek, de ne parkoljatok ilyes hülye helyre a furgonotokkal, és ne álljátok el a kocsibejárómat” – írta a felháborodott ember.

“Néha teljesen eláll a szavunk” – írta a mentőszolgálat a fényképhez. Elmondásuk szerint a mentősök éppen “nagyon rosszul lévő” beteg életét mentették, aki vért hányt. Egy mentős szóvivő a Mirror című lapnak elmondta: a mentősök kevesebb, mint fél órán át voltak a helyszínen, és a beteget kritikus állapotban szállították kórházba. Jelenlegi állapotáról nem tudott információt adni.

A mentőszolgálat közölte, hogy mindig igyekeznek úgy parkolni, hogy azzal ne okozzanak gondot másoknak, de vannak helyzetek, amikor erre nincsen idő. “Bocsánat, de a betegek az elsők” – írták.

A péntek délután történt esetet követően egy másik hasonló eset is történt – írta a Twitter-oldalán a West Midlands mentőszolgálat. Elmondásuk szerint egyik mentőautójukon kezdett el dörömbölni valaki, követelve, hogy álljanak odébb, mert nem tudnak kiállni az autójukkal. A mentősök közben egy szívrohamot kapott beteg életéért küzdöttek.

Just heard from one of our staff that two crews were treating a cardiac arrest patient today – the most serious case we can attend – and someone banged on the side of the ambulance asking them to move as they couldn’t get their car out! Sorry, #patientscomefirst #sad 😳👎🏽😡 pic.twitter.com/1WMdgApy4x

— WMAS (@OFFICIALWMAS) November 11, 2017