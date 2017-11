„A tízéves lányom a szexről kérdez, és úgy érzem, elkéstem”

Mit tegyen az anyuka, ha a gyereke már 10 évesen azt kérdezgeti tőle, mi az a szex, és teszi ezt azért, mert a kislánynak a fiúk a suliban már a szexről beszélnek? A gyereket nem akkor kell felvilágosítani, amikor már bekapta a legyet, hanem hároméves korától, folyamatosan, a korának megfelelően adagolva a tudtára kell adni, mi történik, ha két felnőtt ember szereti egymást testileg és lelkileg is.

A gátlásos szülő is válaszoljon

Szülőként a gyerek egészséges lelki fejlődését, a biztos háttér megteremtését és rengeteg szeretetet kell szem előtt tartani. Ezek biztosan segíteni fogják abban, hogy felnőttkorában kiegyensúlyozott, örömteli szexuális életet élhessen. Ahhoz, hogy gátlások nélkül beszélgessünk a gyerekeinkkel a szexről, fontos, hogy szülőként harmónia jellemezze a saját szexuális életünket. A hitelesség tehát legalább annyit nyom a latba, mint az információ, ha a szülő gátlásos, és virágnyelven próbálkozik, akkor a gyerek nem fogja érteni, és nem is akar majd többet kérdezni a témában.

A komoly beszélgetéseket egyáltalán nem szabad elbagatelizálni, elviccelni vagy elnevetgélni, így amikor a szexualitásra kerül a szó, akkor is legyünk komolyak. Ha a gyerek a szülőket kérdezi a szexről, az jó, azt jelenti, bízik bennük, fontosnak tartja a szülők véleményét.

Kerüljük az általánosításokat!

A mai tízéves lányok közül sokan már menstruálnak, tehát jó esetben az édesanya már felvázolta a lányának, mit is jelent a havi vérzés. Ha szóban nem, esetleg egy felvilágosító könyvvel felhívta a lánya figyelmét arra, hogy már termékeny, ami azt jelenti, hogy baba születhet, ha az érett petesejt spermiummal találkozik. A gyerek saját szexuális kultúrájának fejlődésében fontos, hogy a szülő a saját rossz élettapasztalatát a háttérbe szorítsa, azaz egy elvált anyuka, akit megcsalt a férje, ne azt vágja a lánya fejéhez, hogy minden pasi csak AZT akarja.

Joga van a gyereknek is ahhoz, hogy saját maga tapasztalja meg a világot, így a saját élettapasztalatot úgy adjuk át, ahogyan a leginkább szolgálja a gyerek fejlődését: őszintén, a szép élményekre gondolva, finoman adagolva. Anatómiai ismeretek, fogamzásgátlás, érzelmi élmények, a szexuális vágy fogalmainak átadása szükségesek az életkornak megfelelően.

Bátran megmondhatjuk, hogy a szex két felnőtt ember olyan cselekvése, amikor kifejezik egymás felé, mennyire szeretik egymást. Ez csókolózással jár együtt, simogatással, öleléssel, de másfajta öleléssel, mint amit ő eddig megélt. Jusson eszébe a szülőnek, hogy az iskolában a többi fiú 12-13 évesen már anális szexet is láthatott a pornófilmekben, így mindenképpen a szeretkezés és a szerelem érzelmi oldaláról közelítsük meg a témát. A gyerek nem hülye, oda fogja tenni az agyában a hallottakat, ahova az neki éppen való, és feldolgozza a maga módján. Ha nagyon nehezen megy beszélni erről, akkor egy szolid, romantikus filmet megnézhetünk vele, és azon keresztül is megértethetjük, mi történik ha két felnőtt ember szereti egymást. A felnőtt kifejezést nem árt kihangsúlyozni a 10-11 éves lányok előtt, akkor is, ha tudjuk, hogy 15-16 évesen valószínűleg el fogja veszíteni a szüzességét.

Amiről a tizenéveseknek nyugodtan beszélhetünk, azok a testi folyamatok, testi változások, ezeken keresztül elmagyarázhatjuk, mi történik az érzelmi életében, a kamaszkor érzelmi hullámvasút. A kielégítő nemi élet fontosságáról is beszéljünk, a szerelem érzéséből kiindulva könnyebben meg tudjuk értetni a gyerekkel, mi is az a szex. A felelősség, a terhesség és a nemi élet tudatos irányítása csak ezek után következhetnek mint téma, elvégre is a komolyabb témákhoz, mint hogy mi az AIDS vagy a szifilisz, kicsit idősebbnek kell lennie. Azt se felejtsük el, hogy a gyerekek hol tartanak a pszichoszexuális fejlődésükben az adott korban: ez bizony még a lappangó időszak Freud szerint, tehát a szex konkrétan még nem érdekli, de már a testi folyamatok elkezdődtek, nőni kezdenek a mellek. Azt is szem előtt kell tartani, hogy egy-két vagy három év, és az első párkapcsolat időszaka is eljöhet, azzal együtt pedig a testiség is jelen lesz a gyerek életében.

Ahhoz, hogy megbízzunk majd évek múlva a gyerekünkben, hogy megfelelően fog védekezni, hogy felelősségteljes szexuális életet fog élni, hogy amikor nagy baj lesz, velünk beszéli meg és tőlünk vár segítséget, ezek a beszélgetések kihagyhatatlanok.

Ha nem válaszolunk érdemben és komoly figyelemmel a 10 éves gyereknek a szexualitással kapcsolatos kérdéseire, akkor ne is várjuk el, hogy évek múlva is minket fog megkérdezni a témában. Ezért is nagyon fontos a gyerekkel töltött minőségi idő a család életében, ezek azok a pillanatok, amikor a gyerek őszintén kérdezhet, amennyiben kicsi kora óta megteremtettük számára az érzelmi biztonságot.

