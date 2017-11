Nő az érdeklődés az idősotthonok iránt (X)

Egyre több a nyugdíjas korú hazánkban, emellett sosem tapasztalt módon értékelődött fel az időskor és kapcsolódott hozzá a teljesség, az aktív nyugdíjas élet és a szabadság iránti vágy. A kihívás és az új igények új válaszokat kívánnak.

Bár az idősek továbbra is vágynak a biztonságra, változatlanul nem akarnak családtagjaik terhére lenni, ugyanakkor az egyedüllét riasztja őket. Emellett új igények is ébredtek. A közelmúltban az idősek egyre szélesebb rétege vágyik teljes értékű, aktív nyugdíjas életre, melyet egy biztonságos, egészségügyi szolgáltatásokat biztosító, élményekben gazdag programokat kínáló, a közösség erejét jelentő idősotthon biztosíthat. A hozzátartozók hozzáállása is határozottan megváltozott. Napjainkban a nagycsalád együtt keresi fel az otthonokat, együtt hoznak döntést, közösen rendezik be az idős új életét.

A valódi értékekre épülő idősotthonok is igyekeztek felnőni az elvárásokhoz, így jöttek létre azok az intézmények, melyekben valóban élmény élni. Az érdeklődés és a beköltözni vágyók számának növekedése magával hozza, hogy egy-egy igazán kedvelt intézmény befogadóképessége eléri a határát. Így egyre fontosabbá válik az előre gondolkodás és a család támogatása, hogy az idős ember időben eldönthesse, hogyan szeretné élni nyugdíjas éveit, mely otthon közösségéhez szeretne tartozni.

Évente több százan költöznek be az Olajág Otthonok valamelyikébe, amely így az egyik legismertebb és legnagyobb idősotthon-fenntartóvá vált. Dr. Szirmai Viktor, az Olajág Otthonok főigazgatója szerint a hozzátartozók szemlélete is jelentősen megváltozott: ma már nyugodt lelkiismerettel támogatják idős szüleiket, ha azok idősotthonba akarnak költözni, mivel ezekben az otthonokban az élet inkább egy „élethosszig tartó üdülésre” hasonlít.

De az Olajág Otthonok népszerűsége annak is köszönhető, hogy mindenféle igényt ki tudnak elégíteni: mindenféle pénztárcához, a legkülönbözőbb egészségügyi állapotú lakóhoz, a legváltozatosabb közösségi igényhez tudnak ajánlani tökéletes otthont.

„Arra kérjük az érdeklődőket, gondoskodjanak időben a teljes értékű nyugdíjas évekről!” – hívja fel a figyelmet dr. Szirmai Viktor idősügyi szakértő, az Olajág Otthonok főigazgatója. Az érdeklődéseket a 06 1 510 00 10-es telefonszámon várják.

További információ a www.olajagotthonok.hu honlapon.