Rengetegen támadják ezt a párt a korkülönbségük miatt

Egyáltalán nem ritka, ha egy fiatal nő egy nála idősebb férfi mellett találja meg a boldogságot. A korkülönbség mértéke változó, ahogy az is, ki, mit tart még természetesnek, és mit kórosnak. Milind Soman, indiai modell és barátnője, Ankita Konwar hónapok óta tartó románca mellett azonban kevesen mennek el szó nélkül.

A fittnesszmániás Soman, egy igaz celebhez illően félig-meddig nyilvánosan éli magánéletét, követői így mindig tudják, hogy éppen kivel él együtt. A férfi november 4-én ünnepelte az ötvenkettedik születésnapját. Sokan köszöntötték fel a Twitteren, mire ő az új barátnőjével közös fotóval köszönte meg a sok kedvességet. Ekkor derült ki, hogy a lány bőven lehetne a gyermeke is.

Ankita Konwar nem híresség, így a korát csak találgatják az indiai bulvárlapok, egyes források 18 évesnek tartják, mások valamivel idősebbnek, de a legmeredekebb becslés szerint sem öregebb 23-nál.

Soman azóta több olyan képet is megosztott a Twitteren és az Instagramon is, melyeken egy boldog pár benyomását keltik új szerelmével. Rengetegen támadják őket, betegesnek a tartva, és élesen kigúnyolva a több évtizedes korkülönbséget.

If you needed more reasons to figure out why an 18yr old is head over heels in love with Milind Soman, look no further. Beat it!

