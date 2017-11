Paddington mackó menti meg az ünnepet a Marks & Spencer karácsonyi reklámjában

Novembere eleje van, vagyis hivatalosan is beindult a karácsonyi szezon. Megjelennek a boltok polcain az ünnepi kellékek, az életmód magazinokban feltűnnek a karácsonyi receptek, és praktikák, az előrelátók elkezdik beszerezni az ajándékokat. A tévékben pedig feltűnnek a karácsonyi reklámok.

Mivel karácsony környékén költjük a legtöbb pénzt, a nagy cégek ezért kiemelten kezelik az év végét, a karácsonyi tévéreklámokra valóságos presztízsversenyként tekintenek. Kié lesz a leghatásosabb, a legmeghatóbb, a legemlékezetesebb?

Az idei versenyt a brit Marks & Spencer indította, egy kisfilmmel, főszerepben a népszerű rajzfilmes mackóval Paddingtonnal. Az esőkabátos, kalapos mackó, mint mindig, most is egy komoly helyzetet old meg, persze anélkül, hogy ebből bármit is észrevenne.

Duplareklámról van szó egyébként, a kisfilm ugyanis nem csak az áruházat népszerűsíti, hanem Paddington második, egész estés filmjét is beharangozza, amelyik november legvégén kerül majd a mozikba.

(via Metro)