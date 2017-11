Egy kölyökkutya fülében jelent meg Donald Trump

Chief (magyarul Főnök), a kétéves beagle az angliai Wallsendben a gazdijával, Jade Robinsonnal. A kölyök már első ránézésre tüneményes látvány, igazi különlegessége azonban csak közelről mutatja meg magát.

Íme, Chief hallójárata, és benne Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökének arca. Jade elképedt, amikor felismerte a fülben a híres profilt, és azonnal fotózott. A lány egyik barátja töltötte fel a képet a Twitterre, ahonnan 18 ezer megosztáson át vitt az út a világhírig.

Lass I know on Facebook has just discovered @realDonaldTrump in her dogs ear. pic.twitter.com/mEsjdZRHfC

— Unlikely Lad (@doddsy1975) November 4, 2017