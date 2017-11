„A pasim feleségül venné a szexbabáját”

Egy éve vagyunk együtt a párommal, akit nagyon szeretek. Én 27 éves vagyok, ő 29. Úgy érzem, hogy számomra ő az igazi. Jól működik köztünk a szex, és sok közös programunk van, de a problémám az, hogy neki van egy szexbabája. Ez a baba megvolt neki már több évvel a kapcsolatunk előtt, azt mondja, nem tudna megválni tőle, mert az agglegényélete alatt is sokat jelentett neki. Sőt, arról is szó volt, hogy feleségül venné, ha a magyar törvények megengednék… Ez a dolog nagyon aggaszt engem. Az én kezemet még nem kérte meg, és aggódom, hogy így nem is fogja. Bevallom, néha féltékeny vagyok a babára, pedig tudom, hogy az csak egy élettelen tárgy. De a páromnak mintha ő lenne a fontosabb. Kérem, adjon tanácsot, vagy írja meg, mit gondol, nagyon sokat segítene vele!