Semmi szégyellnivaló nincs az intim szagokban

Ha a nő ölének illata nem túl vonzó, jelezhet komoly betegséget is, ami miatt akár életmentő lehet a figyelmeztetés. Mégis, ha egy férfi megjegyzést tesz erre, bántó és fájó lehet, hiszen meglehet, nem fogadja el a nőt olyannak, amilyen. Nem egyszerű helyzet, az egészséges szexuális életnek része a megfelelő higiénia. Hogyan érdemes azt a területet tisztán tartani? Biztos, hogy az intim szappanok megoldást jelenthetnek?

Szakítás lenne a megoldás?

A Dailymail vetette fel a témát, mit kell tenni azzal a férfival, aki megjegyzést tesz partnere nemi szervének illatára. A válasz egyszerű a lap szerint, egy kanadai nőgyógyászt idéznek: ki kell rúgni a francba, mert ez valamilyen mértékben abúzusnak számít. A kanadai nőgyógyászt dr. Jen Gunternek hívják, ő fejtette ki véleményét a nemi szervek illatával kapcsolatban, annak elfogadásának fontosságát kiemelve. Egyrészt először is minden nőnek el kell fogadnia olyannak a nemi szervét, amilyen, és nem kell agyonmosni mindennel, csak azért, hogy megfeleljünk másoknak.

Másrészt szakmai szempontból azon a véleményen van, hogy a hüvely képes magáról gondoskodni, olyan, mint egy öntisztító sütő. Így a nőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy valójában nincs szükségük a mindenféle intim folyékony szappanokra, amikor a drogériák polcai előtt állnak. Veszélyes ezeket a termékeket használni, ugyanis a női nemi szervben természetes formában vannak jelen olyan baktériumok, amik gondoskodnak a terület egészségéről.

A női test természetes védekezőrendszere fontos

A hüvelyben ötféle baktérium él, amik közt a tudósok szerint HIV-ellenes baktérium is van, ebből is érzékelhető, hogy a természetes bacik védik a testet valamennyire a nemi betegségekkel szemben is. Ellentétben a bélben található baktériumokkal, a hüvelynél az az egészséges, ha csak egyféle baktérium dominál, így tartva egyensúlyban az intim rész pH értékét. Bármi, amit a nők oda betesznek, felboríthatja a rendszert, legyen az akár szexuális segédeszköz vagy uborka például – meglepő, de erre külön kitér a cikk.

A természetes intim tisztálkodószerek is sajnos ilyenek, hosszú távon felborítják a hüvely pH értékét, gyengítik az ellenállóképességet, így könnyebben el lehet kapni baktériumokat, vírusokat. Kis mennyiségű, enyhén meleg, nem szappanos, és bő vízzel kell tisztán tartani a területet

– írják.

Női magazinok sokasága írja meg időről időre, hogy a punci akkor igazán vonzó a férfiaknak, ha az tiszta és illatos. Csakhogy az illatosság nem egyenlő az öblítőszaggal vagy a parfümillattal. Az intim tisztálkodószerek piaca nem véletlenül ennyire nagy, a történelem során talán soha ekkora figyelmet nem kapott a higiénia, ezzel együtt pedig az intim higiénia. A nemi szervek formája, szaga, mérete nagyon nagy valószínűséggel a pornóipar és a szexipar diktálta trendek miatt lehetnek ennyire fontosak, hogy egyáltalán szóba kell hozni az intim higiéniát.

Az orr is kell a jó szexhez

A való életben a nők lába közének illata fontos üzenetet hordoz a partner agya számára, gerjesztő inger, aminek a merevedésben is van szerepe. A szaglás kiemelten fontos szerepet játszik a partnerválasztásban, így elvileg ezt izgatónak kellene találni – természetesen nem egy hétnyi fesztiválozás után, ahol öt nap alatt kétszer érte víz az illető nőt, és nem is mindenki lába közét kell izgatónak tartani a szvingerklubban, ahol tizen esnek egymásnak a jacuzziban.

A normális az, ha van természetes illata és ez valahol segíti is a párválasztást: az, aki nem tudja elfogadni a testünk természetes szagát, beleértve a szájszagtól kezdve az izzadságon át a nemi szervek illatát, azok ízét, méretét, formáját, nem biztos, hogy elmondható, működik a kémia.

Hány, de hány olyan pár van, akiknél mindkét félre igaz, sokkal erősebb a szájszaguk, mint másoknak, azonban ők nem érzik annak és szeretik egymást, úgy, ahogy vannak. Ez igaz az izzadásra is, vannak nők, akiket egyáltalán nem zavar, ha a partnerükről ömlik a víz nyáron, vagy ha a háta közepe is szőrös. Tény, hogy minden az elfogadáson alapul a párkapcsolatban, de nem kell mindenáron elfogadni a másikat, és nem is kell megváltoztatni. Ha baj van, és egyik napról a másikra megváltoznak a szagok, elképzelhető, hogy pont a partner szaglása fogja megmenteni az életünket: akár méhnyakrákot is jelezhet a természetes illat megváltozása.

Az abnormális illat problémákat jelez, halszagú, vagy túl eső szagoknál mindenképpen orvoshoz érdemes fordulni. A szag jelezhet vaginális fertőzéseket, cisztákat, daganatokat, rákbetegséget. Elegendő az is a szúrósabb szag kialakulásához, ha több napon át bennmaradt a tampon, vagy véletlenül kettő kerül egymás mögé – a tamponbalesetek a női lét velejárói. A partner tehát jó ha jelez, de nem mindegy, hogyan teszi, a viselkedése és a kommunikációs stílusa teheti valóban bántóvá és akár lelki bántalmazássá is fajulhat egy kemény beszólás.