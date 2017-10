Mindig elkap a félelem, és nincs rendes merevedésem

Szeretek egy lányt, és félek, hogy otthagy azért, mert nem vagyok képes lefeküdni vele. Amikor csókolózunk, pettingelünk, minden rendben megy, de amikor arra kerül a sor, hogy betegyem, elkap a félelem, és nincs rendes merevedésem. Most már ott tartok, hogy meg sem próbálom a szexet, csak csókolózunk és kielégítem őt orálisan, ennyi a szexuális életünk. Volt már olyan, hogy azt éreztem, na most biztosan menni fog, ittam is előtte, attól mindig felbátorodom, de akkor is felsültem. Nagyon szeretnék neki bizonyítani, mit tegyek?”