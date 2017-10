Csak azért költözik idősek otthonába egy 98 éves asszony, hogy vigyázhasson a 80 éves kisfiára

Igazi anyja fia a 80 éves Tom Keating. A 98 éves Ada Keating első gyermeke soha sem házasodott meg, nem költözött ki a szülő házból, egész életét a mama szoknyája mellett töltötte, a Liverpool melletti Wavetreeben. Egészen tavaly őszig.

Tom egyre több figyelmet és gondoskodást igényelt, ezért úgy döntött, inkább egy otthonba költözik, ahol állandóan szakképzett személyzet figyel rá. Ada, az anyukája egy évig bírta a fiacskája nélkül. Bár ő maga, a kora ellenére nem szorul gondoskodásra, beköltözött a Tom mellé az otthonba.

„Minden este bemegyek Tom szobájába, hogy jó éjszakát kívánjak neki, majd reggel hozzá vezet az első utam, hogy jó reggelt kívánjak, és elmenjünk reggelizni.”

Tom azt mondja, eddig is jól érezte magát az otthonban, mert mindenki nagyon kedves, de most, hogy az anyja is beköltözött, sokkal boldogabb. Még akkor is, ha Ada időnként rászól, hogy rendesen viselkedjen.

Ada, és a már elhunyt férje, Harry négy gyereket neveltek. Tom két húga Barbara és Margi saját családot alapítottak, a legkisebb testvérük, Janet tizenhárom éves korában meghalt. Tom szobafestőként dolgozott nyugdíjas koráig, Ada kórházi nővér volt.

A családtagok, akik gyakran meglátogatják Adát és Tomot azt mondják, nagyon örülnek, hogy az elválaszthatatlan anya-fia páros újra együtt él.

(via Liverpool Echo)