A férfi ne takarítson. Vagy mégis?

Hogyan tudja a mosogatás tönkretenni a párkapcsolatot? Állandó probléma a párkapcsolatokban, hogy ki, mikor, mit nem takarított otthon. A legtöbb háztartásban megy a hiszti minden nap, és mindennaposak a "nem pakoltál el magad után már megint" bosszúságok, amiket egy idő után már nem is mondanak egymásnak a párok, jellemzően a nő megcsinálja csöndben szenvedve és magában puffogva. Hogyan lehet orvosolni ezt a nevetségesnek tűnő, de a hétköznapokban sok bosszússágot okozó problémát?

Egyik fél sem vendége a saját otthonának

A párkapcsolat elején minden szép és jó, átjárunk egymáshoz vendégként, ott alszunk, együtt ébredünk, természetes, hogy a házigazda mosogat, takarít, főz, satöbbi. A szerelem az idő haladtával mélyül, a párok összeköltöznek, és egyetlen egy óriási feladat előtt állnak: össze kell csiszolódniuk. Párterápián nem egy pár nő tagja panaszkodik arra, hogy elegük van abból, hogy a másik semmit nem csinál otthon. Mire hazaérnek a munkából, ugyanúgy találják a mosogatóban a mosatlant, a koszt a padlón, a vécét, hogy a ruhákat se rakta el a partnerük, sőt, még a reggeli után ottmaradt tányérok is ücsörögnek az asztalon. A pasi pedig ül a gép előtt, dolgozik, vagy éppen a tévét nézi, ő is fáradtan esett haza, elege van mindenkiből és mindenből, csak pihenni szeretne az otthonában. A férfi kedvességet, mosolygó arcot akar este otthon látni, a nőt, aki megérti, nem egy puffogó nőt, aki nyomokban emlékeztet arra, akivel valaha összekötötte az életét. A konfliktus máris adott, mindkét oldal érthető, ha pedig minden nap megismétlődik a jelenet, előbb vagy utóbb biztos, hogy veszekedések tárgya lesz a takarítás.

A mindennapos mérgelődés egészen oda vezethet, hogy a szexuális élet sínyli meg: a nők úgy működnek, hogy minden jár a fejükben, ha dühösek, csak a szex nem. Így, ha a férfi közeledne is, könnyen elutasításba ütközik.

És igen, mindez csak azért, mert a héten már a hatodik nap áll a mosogatóban a mosatlan edény. Az a szomorú igazság, hogy a nők rontják el, és vezetik odáig a kapcsolatot, hogy mindennapossá válik a takarítással kapcsolatos konfliktus. Egyrészt mert mártírként mindent megcsinálnak, már a legelejétől gondoskodnak a férfiról, aminek része ez is. Idővel pedig teherré válik, úgy élik meg, hogy ők jobban tudják, jobban a kezükre áll, vagy mert rossz számukra nézni, ahogy a pasi csinálja. Ha az adott férfi szívesen kiporszívózna, akkor általában gúnyos megjegyzéseket kapnak a nőktől, hogy megcsináltad, de hát hogy néz az ki.

Kétféle válasz

Szexuálterapeutaként csak azt lehet javasolni, hogy egy biztosan nem jó: ha a férfi szebben mosogat és tisztábban takarítja a padlót a nőnél. Bárhogy is van a feminizmussal, és bárhogyan is áll a társadalom a férfi-nő egyenlőség kérdésében, nem tesz jót egy párkapcsolatnak sem, ha a férfi a takarítást teljes egészében kisajátítja magának és mos, főz, takarít. Kevesen tudnak ilyen felosztású szerepben jól működni, és megtartani a másikkal szembeni tiszteletet, mellette pedig nőként és férfiként is létezni az ágyban. Mint mindenben, az aranyközépút a járható út, mindenkinek legyen feladata a háztartásban. A férfinek is, hiszen nem lehet a saját otthonában csak egy vendég, szerepe van a lakásban, és ő is ott él.

A párkapcsolatokban mindenkinek legyen feladata a háztartási feladatokban is, ráadásul ma már a technika nagy segítséget nyújthat az olyan bosszantó dolgokban mint a mosogatás: mosogatógéppel sokkal könnyebb az élet. Az okosotthon megoldásokat is érdemes átnézni, ez például lehet a férfi dolga, hogy úgy alakítsa ki a technikát a lakásban, hogy a nőnek is könnyebb legyen az élete a mindennapokban. Megoldást kell találni a problémákra, ha az egyik fél a munkája miatt nem tud annyit vállalni a háztartásban, akkor máshogyan kell segítenie, olyan feladatokat kell vállalnia otthon, amiket nem mindennap, hanem csak háromhetente kell elvégezni. Amennyiben az anyagiak engedik, takarítónő is megoldás lehet a konfliktusok rendezésére, elvégre is megéri a békés és a harmonikus kapcsolat fenntartásába fektetett pénz és energia.

Szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatja.