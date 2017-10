Ingyen akart enni az éttermekben, ezért üvegszilánkokat tett ételébe, és meg is rágta azokat

Csalás vádjával indítottak eljárást egy 31 éves floridai nő ellen, aki legalább 9 étteremben evett ingyen, miután üvegdarabokat rakott az ételébe, és után panaszt emelt – jelentette a helyi sajtó. Kaitlyn Murphy a rendőrség közlése szerint üvegdarabokkal a zsebében ment be az éttermekbe, és akkor rakta azokat az ételbe, amikor már szinte mindent megevett.

A nő módszere jól működött – egy ideig. 12 nap alatt 9 vedéglőben játszotta el a trükköt, amit egyes esetekben azzal tett még hihetőbbé, hogy megvágta a saját száját. Azonban elkövetett egy nagy hibát, ami végül a lebukásához vezetett. Csak Stuart városában, és annak környékén választott éttermeket, és a kis közösségben hamar híre ment az eseteknek.

“Sok étteremtulajdonos és éttermi dolgozó ismeri egymást”, és a üvegszilánkos nő híre hamar terjedni kezdett közöttük – mondta el egy rendőrtiszt a WPTV híradójának. A nő különösen azután lett gyanús, hogy olyan vendéglőkben is csalt, ahol nincsen üveg sem a konyhában, sem az asztalokon, és érthetetlen volt, hogy kerülhettek a darabok az ételbe.

Stuart Police needs this woman ID’ed please call Det.Sgt. Heather Rothe @ 772-220-3923 if you know who she is. pic.twitter.com/31FNzf6jhP

— Stuart Police Dept. (@cityofstuart) 2017. szeptember 27.