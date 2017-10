Whisky Show 2017 – Újratöltve

Szereted a prémiumpárlatokat? Ha szívesen felhörpintesz barátaiddal, vagy pároddal egy vérpezsdítő koktélt, vagy egy olyan elegáns italt, amelyet királyi családok, előkelőségek fogyasztanak évszázadok óta, akkor ott a helyed október 14-15-én a Whisky Show 2017 nemzetközi hírű párlatmustráján.

Ne ijedj meg, a Whisky Show már messze nem csupán a whiskykről szól, más finomságok is terítékre kerülnek: igen széles párlatkínálattal és színes programokkal várunk e fergeteges dzsemborira immár hetedik éve mindenkit. Megismerkedhetsz és belekóstolhatsz olyan párlatokba, amelyeket eddig csak hírből hallhattál, vagy csak filmekben láttál. Ízlelőbimbók számára igazi kihívást jelent e kétnapos, különleges párlatmustra: a világ minden tájáról származó whiskyk mellett, francia, spanyol, angol típusú rumok, ízletes ginek, a szőlőszemek zamatát idéző armagnac, vagy az illatos almából készült calvados ejti rabul az érdeklődőket, de más egyéb párlatmeglepetések is várnak rátok. A szokásos koktélkészítő-verseny is biztosan új és vagány koktélalkotásokkal örvendezteti meg a koktélok szerelmeseit.

Ginszekció a javából – Engedd ki a gint a palackból!

Óriási élményt nyújt és rendkívül népszerű a Ginszekció, ahol a bártenderek pillanatok alatt vérpezsdítő koktélokat, frissítő gin&tonikot „dobnak össze” neked. A Ginszekció hihetetlen kínálatában olyan gin is megtalálható, amely 31 féle gyógy- és fűszernövény lepárlásával készül. Fedezd fel a ginek újfajta generációját: Engedd ki Te a gint a palackból, vagy kérd meg a boszorkányos ügyességű bártenderek egyikét, hogy keverjen neked egy hamisítatlan gin & tonikot, vagy készítsen egy elbűvölő koktélt.

Igazi gourmet-fun vagy?

Itt jó helyen jársz, mert koktélodat szürcsölgetve pikáns falatkákkal (tapas) is találkozhatsz, sőt megtudhatod, milyen ínyencségeket lehet kiváló párlatokkal (rummal, whiskyvel, calvados-szal, stb.) „megbolondítani”. A kézműves csoki-különlegességekről pedig elárulják neked, hogy melyik ízvilághoz melyik párlat illik a legjobban.

Az elegáns Corinthia Hotel miatt ne feszengened, hisz a Whisky Show-ra nem kell kicsípned magad. Lazán gyere, amiben csininek érzed magad, csak a jókedved ne hagyd otthon, a jogsidat viszont igen, mert aznap biztosan nem lesz rá szükséged…

Még hogy nem fér be két dudád egy csárdába?

Ha nem láttad és hallottad még, hogy szoknyába öltözött, szakállas, meglett úriemberek micsoda átéléssel fújják a skót dudát, akkor most itt az ideje! Várunk a VII. Whisky Show-ra! És lepd meg egy jeggyel a barátaidat is, hidd el, hálásak lesznek érte! Garantáltan nem fogtok unatkozni!

A nemzetközileg is elismert, rangos esemény október 14-15-én mindkét nap 14:00-tól 21:00-ig népesíti be Budapesten a Corinthia Hotel termeit.

Jegyek elérhetőek!