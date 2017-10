Hiszed vagy sem, így kell inni a skót whiskyt!

Te hogy iszod a whiskyt? Vízzel, tisztán, vagy szódával? Most megtudhatod, mit tesz a víz a whiskyvel a szakértők szerint!

A whiskyfogyasztásnak kultúrája van, de a fogyasztási szokások bizonyos esetekben eltérnek. A whiskyrajongók körében évszázadok óta sarkalatos kérdés, hogy vízzel, vagy víz nélkül ad-e teljesebb ízélményt a whisky, de kutatások alapján a vízpárti tábor áll nyerésre. Lássuk, miért jó, ha vízzel iszod a whiskyt!

Egy kis whiskytörténelem

A whiskyről az első írásos emlék 1494-ből, Skóciából származik, mégpedig IV. Jakab, skót király pénzügyi jegyzékéből, miszerint a whiskyt még gyógyászati célokra használták. Ebben a feljegyzésben uisge beatha, vagyis az élet vize megnevezéssel illették a whiskyt, azaz már 500 éve is nagy becsben tartották ezt az italt.

A whisky megjelenése óta nemcsak az alkoholfogyasztási szokásokat formálta, de a történelmet is: elég csak az 1707-től induló 100 éves whiskyháborúra gondolni, ami a whiskykészítőkre kivetett adó miatt tört ki, vagy az 1920-as évek Amerikájára, ahol a szesztilalom idején receptre írták fel a Laphroaig malátawhiskyt erős, jódhoz hasonlító illata miatt, így cselezve ki a törvényt. Legnagyobb értéke kétségkívül a 2. világháború idején volt, amikor Anglia skót whiskyvel fizetett az amerikai hadifoglyokért.

Vízzel vagy víz nélkül?

Szakértők, és most már számos kutatás szerint is a skót whisky aromái vízzel hígítva sokkal jobban kijönnek. Ha szereted a whiskyt, vagy meg akarod kóstolni, és szeretnéd a lehető legjobb ízélményben részesíteni ízlelőbimbóidat, érdemes egy kevés vizet adnod a whiskydhez. A whisky alkoholtartalma lenyomja, a pohár aljára kényszeríti a füstös ízért felelős gvajakolt, ha viszont néhány csepp vízzel hígítod az italt, a gvajakol a whisky tetejére kerül, ezáltal sokkal jobban érezheted jellegzetes, karakteres ízét. Másrészt azért is érdemes pár csepp vizet adnod a skót whiskyhez, mert a magas alkoholtartalom blokkolhatja az ízlelőbimbókat, így nem biztos, hogy minden íz teljességgel kiérezhető.

Ha vízzel fogyasztod a skót whiskyt, igazi ízutazáson vehetsz részt, ugyanis, ha figyelsz, a gyümölcsöstől kezdve a sóson át az édesig és fűszeresig rengetegféle ízt kiérezhetsz ebből a nemes italból. Természetesen attól is függ, hogy milyen skót whisky kerül a poharadba, de vízzel hígítva más aromák jelennek meg az italban: érezhetsz mézes, karamelles, vagy citromos ízvilágot is, de akár mandulát, vaníliát, bizonyos fajtáknál ananászt és mentát is. A szakértők ½ dl skót whiskyhez körülbelül 5 ml víz hozzáadását javasolják, ezzel 3-4% hígítást elérve maximálisan kiélvezheted az ital aromáját. Próbáld ki vízzel és víz nélkül is – meglátod, más ízek fognak dominálni mindkét esetben!