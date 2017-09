Tevenyál borította be a tévékamerát – videó

És még megannyi mulattató baki szeptemberből.

Már rég adtunk hírt a havi tévés bakiparádékról, pedig a NewsBeFunny csapata rendületlenül gyártja az összefoglalókat az élő adásban történt rettenetes bénázásokról.

A szeptemberi összeállításban többek között viszontláthatjuk azokat a hősöket is, akikről mi is írtunk az elmúlt hetekben: itt van a meteorológus, aki látványos fingással dobta fel az időjárás-jelentést, a BBC-műsorvezető, aki össze-vissza rohangált a híradó elején, a kutyus, aki beszaladt a focimeccsre, majd utána interjút is adott.

És persze – ahogy az mindig szokott lenni – rengeteg technikai baki és megannyi röhögőgörcsöt kapott tévés is felbukkan. Ja, meg egy nyálas teve.

Felhőtlen szórakozást, sok kacagást kívánunk a színvonalas összeállításhoz!