A kórházban rendeztek iskolabált a leukémiás fiúnak

„B****dj meg, rák Homecoming”.

Blake Mounts 17 éves. Nemrég leukémiát diagnosztizáltak nála.

Az ohiói fiú jelenleg is kórházban van, ezért ki kellett hagynia a Homecoming-ot, azaz az egyik legfontosabb középiskolai ünnepet, és annak csúcspontját, a bált.

Illetve csak részben kellett kihagynia: a srác húga, Taylor megszervezte, hogy – ha már Blake nem tud az ünnepségre menni –,

jöjjön el az ünnepség Blake-hez.

Úgyhogy múlt vasárnap egy kedves barátnője, Kaitlin O’Connor – jó néhány iskolatársukkal – beállított a fiúhoz, és ahogy kell, írásban felkérte. A biztonság kedvéért inget-nyakkendőt is hoztak Blake-nek.

Most rögtön?”

– kérdezte a fiú az esemény kezdetével kapcsolatban, de elég egyértelmű volt a helyzet.

Nobody should ever have to miss their senior homecoming! His reaction will make your heart so happy❤️ love ya bubby! F CANCER pic.twitter.com/CIadROzGC2 — Taylor Mounts (@tayylormounts) September 26, 2017

Öltönyös és koktélruhás bálozók lepték el a kórtermet, és

megkezdődött a „B****dj meg, rák Homecoming” elnevezésű bál.

He couldn't come to homecoming so I brought homecoming to him 😊 pic.twitter.com/ca3uQh6kQy — KoKo (@kaaitmichellee) September 25, 2017

So happy I got the chance to spend his senior homecoming with him❤️ seeing his smile and reaction made my heart so happy! Love ya bubby:) pic.twitter.com/PjywTWXWFD — Taylor Mounts (@tayylormounts) September 26, 2017

(BuzzFeed) Kiemelt fotó: Twitter/tayylormounts