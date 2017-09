Rossz, ha minden alkalommal ugyanúgy maszturbálunk

Könnyen csalódás lehet a szex páros helyzetben, ha egyféle gyönyörre treníroztuk a testünket és az agyunkat az évek alatt.

A megszokások rabjai vagyunk mindannyian, szeretjük ugyanazzal a rutinnal indítani a napot – éhgyomorra víz, aztán első pisi, majd jöhet a kávé. Szeretjük, ha a megszokott úton sétálhatunk haza, ha a megszokott sarki kisboltban vehetjük meg a kakaós csigát. Ezek biztonságot adnak, tudjuk, mire számíthatunk, mik a buktatók. Csakhogy ez a legalapvetőbb emberi tulajdonságunk az, ami gátolhatja szexuális életünk kiteljesedését.

A maszturbálás az a cselekvésünk, ami kamaszkortól jelen van, és amit ugyanazzal a rutinnal végzünk, sőt ragaszkodunk ahhoz, hogy ugyanúgy történjen: gyorsan és erősen, vagy gyorsan és két ujjal, satöbbi. A kézi technikával kitapasztalt megszokás meghozza a várva várt eredményt, az orgazmust, és ez így megy hetente többször, éveken, évtizedeken át.

Párkapcsolat mellett, helyett, folyamatosan ott van a kézi vezérlésű élvezés, mindig ugyanúgy. Páros helyzetben pedig ott lebeg a csalódás: nem úgy fogja meg, nem úgy nyúl oda, nem úgy érinti a másik, ahogy nekünk jólesne, mert a testünk megszokott sémára működik, szinte programozva érkezik az orgazmus. És ez az, ami miatt rossz, ha minden alkalommal, éveken keresztül ugyanazzal a technikával önkielégít valaki: akár nőről legyen szó a vibrátorával, akár pasiról legyen szó a pornóval, nagyon nehéz helyzetbe kényszeríthetik önmagukat.

Hasznos a szexben, ha valaki ismeri a saját testét, ha tudja, mik azok a pontok, amik garantálják a szexuális izgalmat. Ennek hátulütője, hogy ez az ismeret megakadályoz abban, hogy a test más erogén zónáját is felfedezze, hogy megtapasztalja, milyen az, amikor a partnere úgy simogatja végig tetőtől talpig fél órán keresztül, hogy a hátán az összes szőr feláll – a kifejezés jó értelmét nézve. A test egyéb részeinek feltárása, a lényegretörő mozdulatok hanyagolása játékos feladatként a tévé előtt is izgalmas móka, a szexnek nem az orgazmus a lényege, hanem az érzelmek kifejezése a testiségben. Miért ne lehetne egy hát simogatásában is ott az a szexuális vágy és szerelem, ami az orális szexnél is ott van? Ha például egy nő csak és kizárólag a csiklója simogatásával, annak nyomásával, dörzsölésével éri el az orgazmust, akkor nehezen vagy sohasem fogja élvezni a behatolást.

Ha csak egyféleképpen érjük el az orgazmust, mindig ugyanúgy, akkor a test megszokja, rögzül az agyban a folyamat, és a megszokottól eltérő stimuláció nem okoz élvezetet. Ezt pedig partnerhelyzetben csalódásként élhetjük meg, holott a szexnek nem az orgazmus hajhászása a lényege.

Ahhoz, hogy ne csesszünk ki magunkkal ennyire, érdemes tudatosan maszturbálni: kondicionálni kell az agyat arra, hogy másmilyen stimulációra is reagáljanak az érzékszerveink. Azok, akik ki akarnak törni a mókuskerékből, és a partnerükkel együtt szeretnék felfedezni a másmilyen érintést, érdemes bevonni a másikat, és akár a közös, kölcsönös maszturbálással is tenni lehet a szexuális élet javításáért. Sok lehetőség van páros helyzetben és egyedül is arra, hogy a maszturbációs repertoárt bővítsük: új szexuális játékkal, egy-egy testrész kiemelt izgatásával (comb belső része, mellbimbók, fenék, ánusz körkörös simogatása) például. Számtalan módja van a maszturbálásnak, miért is korlátozná magát bárki egyféle technikára? Ha sohasem próbálkozunk máshogyan, soha nem is fogjuk tudni, mit érezhetnénk, mit élhetnénk meg.

Fontos arra is kitérni, hogy rengetegen maszturbálnak a párkapcsolatuk mellett is, és van, hogy ez a partnernek nem igazán tetszik. A testünk a sajátunk, mindenkinek joga van ahhoz, hogy megérintse a sajátját, és ebbe beletartozik a nemi szerv is. Amelyik párkapcsolatban tiltva van a másiknak a maszturbálás, az egyfajta piros zászló: az efféle korlátozás csak ront a már kialakult párkapcsolati gondokon.

