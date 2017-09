Melania Trumpnak egy 350 ezer forintos ingben támadt kedve a kertészkedéshez

Donald Trump feleségének már sokszor akadt gondja a divattal. Nem arról van szó, hogy nincs ízlése, csak nem mindig sikerül az alkalomhoz illően felöltöznie. Imádja a luxusmárkákat, és erről akkor sem mond le, ha éppen a hurrikán áldozatait látogatja meg. Most egy ártatlannak tűnő kertészkedéshez választott sokak szerint fölöslegesen drága felsőt.

A Fehér házban Michelle Obama-alapította veteményesben járt, és a CNN egyik riportere kiszúrta, hogy

az a szép kockás ing Melania Trumpon egy Balmain darab 1380 dollárért, vagyis 356 ezer forintért.

so it appears @FLOTUS wore this $1,380 @Balmain plaid shirt to today’s garden event. (don’t @ me. i am the messenger.) pic.twitter.com/jgOFvoD7hp

— Kate Bennett (@KateBennett_DC) 22 September 2017