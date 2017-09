Bukhatják a lakáshitelt a dohányosok

Bizalmatlanok a biztosítók. Vérvételre is kötelezhetik ügyfeleiket.

A kor mellett az életvitel is befolyásolhatja egy biztosítás díját. Jellemzően az egészség- és életbiztosításoknál próbálják a biztosítók azt is kideríteni, ki dohányzik. A Pénzcentrum most azt írja, hogy mivel az életbiztosítás gyakran feltétele a lakáshitelnek, így akár az is megeshet, hogy egy dohányos nem kap kölcsönt, egy biztosító ugyanis megtagadhatja a kockázatviselést.

Régebben elég volt „nemmel” válaszolni a kérdésre, hogy dohányzunk-e, a biztosítók nem nagyon bolygatták a kérdést. Mára azonban ez megváltozott. A nagyobb magyarországi biztosítók a gazdasági portálnak megerősítették, a kockázat elbírálásakor nemcsak a dohányzásra kérdeznek rá, hanem arra is, hány szál cigit szív a potenciális ügyfél naponta.

Van olyan biztosító, amely akár orvosi vizsgálattal, a vérkép elemzésével is ellenőrizteti, hogy az ügyfél igazat mondott-e.

A különösen kockázatos ügyfelek kiszűrése, az általuk fizetett díjak megemelése – esetleges elutasításuk – a kockázatközösség védelme miatt, tehát azért fontos, hogy a többi, kevésbé rizikós ügyfélnek elérhető legyen a szolgáltatás ára.