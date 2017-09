Súlyos pénisz-balesetet szenvedett egy német férfi egy 2,5 kilós tárcsától

Mindannyian ismerünk olyan embereket, aki szenvedélyesen edzenek, állandó izomszag lengi körbe őket és olykor saját testi épségüket is veszélyeztetik a gusztusosan feszülő formák érdekében. De ez a történet most egy olyan valakiről szól, aki tényleg túl messzire ment. Olyan messzire, hogy onnan már nem is látni a határt.

A kifejezés legszorosabb értelmében a súlyok SZERELMESE lett.

Az eset áldozata érthető okokból anonimitásban burkolózott, a nagyvilág csak azért értesülhetett a hírről, mert a tűzoltók jobbnak látták, ha az elképesztő balesetről mindenki tudomást szerez. Szóval posztolták a Facebookra a sztorit, és a bizonyító erejű fotót.

A Rajna-parti német város, Worms tűzoltói szokatlan riasztást kaptak a közeli kórházból. Fontos feladatuk volt: ki kellett szabadítaniuk egy férfit, akinek pénteken egy 2,5 kilós tárcsába szorult a pénisze.

Tudják, oda, ahová a súlyemelő rudat csúsztatják be. Hát, úgy tűnik ez a lyuk ingerlően hatott emberükre. A tett pontos indítékáról nincs hír, de az úriember vélhetően nem intim tornát végzett a súllyal.

A kórházban végigélt kínos pillanatok után pedig még korántsem volt vége a szörnyűségeknek, a tűzoltóknak ugyanis három órájukba telt, mire leimádkozták a tárcsát a megnyomorgatott hímtagról.

A beszámoló szerint a szabadulás nem volt gyaloggalopp, csak komoly fegyverzettel: flexxel, elektromos fűrésszel és hidraulikus vágóeszközzel tudták eltávolítani a súlyt a férfi alfeléről.

Arról nincs hír, hogy a férfi pénisze épp bőrrel megúszta-e kínos balesetet, de remélhetőleg a megaláztatáson túl nem érte nagyobb baj.

Egy dolog biztos – nem próbálja meg újra.

A tűzoltók szépen kérik mindenkitől, hogy ne utánozzák az esetet.

(via)