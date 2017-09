Sajnos mégsem jött le vízzel a címkéje szerint lemosható arcfesték

Szomorú történetet mesél el négy fotóval egy Lele Till nevű Twitter-felhasználó. Na jó, a történet valójában csak számára szomorú, mindenki másnak vicces.

A fiatal nő egy beöltözős buli kedvéért döntött úgy, hogy rózsaszínre festi az arcát. Természetesen egy lemosható festéket választott, de az nem pont úgy működött, ahogy elképzelte. A festék csak az árnyalatából veszített valamennyit a mosás hatására, de nem túl sokat.

Bár a nő azzal fenyegette meg a posztjában a festék gyártóját, hogy be fogja perelni, nem biztos, hogy nyerne a bíróságon. Mert az igaz ugyan, hogy a festék címkéjén az áll: lemosható a bőrről és a legtöbb szövetfajtából is kijön vízzel, de az is rá van írva, hogy poszterfesték, vagyis nem arcfestésre találták ki.

See you in court Palmer Paint Products pic.twitter.com/0mxXgGCQcn — leah (@LeleTill) September 13, 2017

Mi mindenesetre levonhatjuk a tanulságot: nem jó ötlet az egész arcunkat bemázolni. Ha mégis muszáj, előbb próbáljuk ki a festéket egy kisebb, kevésbé feltűnő testfelületen.

(via Mashable)