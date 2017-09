Gwyneth Paltrow iszapos meztelen testét rakta a címlapra

A legutálosabb sztárnak is megválasztott 44 éves színésznő több területen is megveti a lábát. Goop nevű online életmód magazinja eddig nem aratott ugyan osztatlan sikert, – mivel több alkalommal is ostobaságokat írtak benne – ennek ellenére az ősszel debütál a nyomtatott kiadás.

A lap hamarosan az újságárusok polcaira kerül, Gwyneth Paltrow azonban már most megmutatta a címlapot kedvcsináló gyanánt. Kézenfekvő módón maga sztár szerepel rajta és mindössze egy szál bugyit visel, miközbe az egész testét iszap borítja.

Nyitókép: Michael Tran / Getty Images