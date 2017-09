Üljön át jövőbe! (X)

Exkluzív támogatás innovatív BMW modellre váltani szándékozóknak.

A BMW Group iparági élenjárónak számít a fenntarthatóság tekintetében, ami azoknak a hatalmas szellemi és anyagi erőforrásoknak köszönhető, amelyek azt szolgálják, hogy mind maguk a termékek, mind pedig azok előállítása a lehető legkisebb terhet rója az ökoszisztémára. A vállalatcsoport történetében éppen ezért volt kiemelkedő mérföldkő a BMW i almárka bevezetése, amelynek jelenleg kapható modelljei, a BMW i3 és a BMW i8 minden tekintetben forradalminak számítanak. A fenntartható személyes mobilitás térhódításának elősegítése terén a következő jelentős lépést a BMW iPerformance modellcsalád bevezetése jelentette. A vállalat mindemellett továbbra is a hosszútávon fenntartható megoldások között tartja számon a dízel technológiát.

A BMW hivatalos magyarországi márkaimportőre, a BMW Group Magyarország a környezetbarát egyéni mobilitás minél gyorsabb hazai elterjedését a 2017. augusztus 25-én bevezetett a BMW Innovációs Bónusszal kívánja elősegíteni. Az exkluzív környezetvédelmi és innovációs támogatás keretében mindazok, akik régebbi, Euro 4 vagy Euro 3 besorolású dízel használt autójukat kívánják beszámíttatni egy új, innovatív BMW modell vásárlásakor, akár bruttó 640 000 forint támogatásban is részesülhetnek. Azon kívül, hogy a beszámíttatni kívánt járműnek legalább egy éve a vevő tulajdonában kell lennie, a támogatás feltétele, hogy a kiválasztott új BMW modell Euro 6 emissziós szabványnak is megfelelő kombinált szén-dioxid-kibocsátása ne legyen több kilométerenként 130 grammnál. Azzal, hogy a BMW Innovációs Bónusz más kedvezményekkel is összevonható, a vásárlók igen jelentős árelőnyhöz juthatnak, amely például a környezetvédelmi támogatással együtt a BMW X1 esetében elérheti az 1 640 000 forintot, a népszerű BMW 3-as Limousine-t választók pedig akár 2 740 000 forintot is megtakaríthatnak.

A BMW Innovációs Bónusszal kapcsolatos további információk a weboldalon érhetők el.