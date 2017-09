Brandt Viktor álomszállító, és ez az állítás bármennyire is túlzónak tűnhet, nem az: a budapesti trolibuszvezető miután végez a munkájával, nem hazamegy, hanem "másodállásként" mozgáskorlátozott emberek álmait valósítja meg. Legyen szó dunai hajóútról, motorozásról vagy vitorlázórepülésről, Viktor előtt nincs akadály mert életcéljának tekinti, hogy be tudja bizonyítani, hogy az átlagtól picit eltérő emberek is élhetnek teljes értékű életet.

