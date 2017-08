Döbbenetes a különbség a versenyző előtte-utána fotói közt

Pedig…

Mi mindent érezhet az ember, amikor a Facebookon (Instagramon, Twitteren…) előtte-utána fotókat lát az ismerőséről: az első képen még egy hájas plus size barát szomorkodik, a hónapokkal / évekkel később készült másodikon már kockahassal mosolyog egy sportos félisten.

Inspiráló is lehet az ilyen átalakulás, de valljuk be: olyan érzést is kiválthat, hogy

áh, akkor hagyjuk is a fogyókúrát, én a büdös életben nem leszek ilyen karcsú”.

Csakhogy ez hülyeség. Mármint túl sokat belelátni az előtte-utána képekbe. Erre remek példa az a páros fotó, amit Jennifer Smith crossfit-versenyző posztolt a minap.

Találd ki, mennyi idő telt el a két kép között!

Jennifer Smith (@jensmith008) által megosztott bejegyzés, 2017. Aug 15., 12:55 PDT

Eláruljuk:

.

.

.

.

.

15 (azaz tizenöt perc)

A két fotó egymás után készült, viszont remekül látható, hogy mennyit számít a megvilágítás, az előnyös-előnytelen testhelyzet. Vagy akár egy mosoly.

Na, ezért nem szabad elkeseredni mások előtte-utána fotóit látva.

Kiemelt fotó: Facebook/jensmith008