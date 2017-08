Nem ugyanúgy kívánjuk a szexet. Szakítsunk?

Berágott rám a barátnőm, mert maszturbáltam. Zavar, hogy a barátnőmnek van vibrátora. Napi 1-2 önkielégítés soknak számít párkapcsolat mellett? Ezek mind olyan kérdések, illetve állítások, amiknek az lehet a hátterük, hogy a párkapcsolatban a két embernek eltérő a nemi vágya. A libidó mértéke egyénenként változó, van, aki napi szinten igényli a testi (és lelki) kielégülést, és van, akinek elég ha kéthetente egy szépet szerelmeskedik. Mit lehet tenni, ha az egyik fél sokkal kevesebb szexszel is beéri mint a másik? Szexuálterapeuta szerzőnk válaszol.

Becsapós lehet a kezdet

Kétféle oka lehet annak, ha az egyik fél kevesebb szexet igényel mint a partnere. Az egyik az, hogy ő alapvetően olyan természetű, hogy nem igényli naponta, vagy akár hetente sem a szexet. Ez nem mindig derül ki a kapcsolat elején, elképzelhető, hogy a párkapcsolat kezdetén a szenvedélyes időszakban ő is több szexre vágyott és élvezte annak minden pillanatát. Az egymáson csüngős időszak elmúltával a szerelem és a szeretet megmarad, a testiség ebben a fázisban is a kötődést erősíti a két ember közt, de elképzelhető, hogy ebben az időszakban sokkal inkább tisztázódik, ki mennyi szexszel éri be. Ahhoz, hogy az intimitás és a kötődés megmaradjon, szükséges a testi-lelki kielégülés, és természetesen az sem lehet megoldás, ha az egyik fél rendszeresen kielégületlen.

A minőségi, célirányos párbeszéd nélkülözhetetlen, tisztázni kell, kinek mi az elég, és hogy hogyan lehet összehangolni a szexet.

Megoldás lehet, ha a nagyobb étvágyú fél maga rendezi ezt a kezeivel, amikor nagyon szükségét érzi. Ennek feltétele, hogy ha lebukik, akkor a másik nem hánytorgatja fel és nem veszi magára. A másik megoldás, ha közös rendszert találnak ki, például heti egy napot kijelölnek szexcsetnapként, és képeket küldözgetnek egymásnak magukról, csakhogy fokozzák a vágyat – ezzel valamennyire elkerülhető, hogy az egyik fél rászokjon a pornóra és a maszturbálásra. A rendszeres, közös minőségi időtöltés sokat segít abban, hogy a párok ne veszítsék el azt, ami miatt egymásba szerettek, sokaknak ez kell ahhoz, hogy a nemi vágy pislákoló lángját fenntartsák. Ez lehet sport, randizgatás, bármilyen közös tevékenység, amivel építik a meglévő köteléket. Ez játékosságot visz a rutinszerű mindennapokba.

Helló baba, viszlát szex?

A másik ok inkább átmeneti jellegű, nem pedig tartós. Ahogyan fejlődik a párkapcsolat, egyre több hétköznapi dolog kerül a pár életébe, mint a rengeteg munkával járó stressz, építkezés, felújítás, gyerekvárás, a baba születése, vagy egy közeli hozzátartozó ápolása. Ezek mind-mind azok az élethelyzetek, amik befolyásolják a libidót. A szexuális vágy ilyen esetekben jelentősen csökkenhet vagy szinte teljesen el is tűnhet. Fontos tudni, hogy mindez csak átmeneti.

Nem kell, hogy a gyerek szoptatása a pár közé álljon, ahogyan a cirkofűtést beszerelő munkásokkal való gondok sem azok, amiknek meg kellene határozni az estéket.

A nehéz helyzetekben is a közösen töltött minőségi idő az, ami segíthet a két embernek visszatalálni egymáshoz a testiségben. Ahhoz az időszakhoz kell visszanyúlni, ahogyan a kapcsolat alakult: a randizgatások, az udvarlás, a bókolás ne maradjon el az évek múltán sem. Nem kell, hogy minden nap virágcsokrokkal és szép szavakkal érkezzen valaki haza, de havonta egy estét minimum egymásra kell szánni. A kívánságnap is célravezető: havonta egy-egy napot töltsünk azzal, amit a másik szeretne. Ez lehet lábmasszázs, lehet közös fürdőzés, lehet takarítás, kirándulás, bármi, amivel kedveskedhetnek egymásnak a párok. A testiség a nehéz élethelyzetekben ne a cél legyen, hanem inkább a közös időtöltés kellemes velejárója. Az orgazmushajhászás csak kényszert szül, amiből könnyen lesz csalódás. Ha hosszú időn keresztül nem sikerül visszatalálni egymáshoz, szakember biztosan fog tudni segíteni a megoldásban, még mielőtt válásra vagy szakításra kerülne sor.

