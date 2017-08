Élőben közvetítette mellnagyobbító műtétjét a beauty blogger

We are so excited that we’ll be able to Instagram live our Friday morning breast augmentation surgery! More details coming soon, stay tuned… 🙌🏽👍🏽💉😷#24hourrecovery #breastaugmentation #breastimplants #breastenlargement #breastenhancement #siliconeimplants #salineimplants #dallasstyle #dallasbeauty #dfwbeauty #dallasliving #uptowndallas #highlandparkvillage #khanplasticsurgery #bodytransformation #livesurgery #onair #milleniallife

A post shared by Khan Plastic Surgery (@khan_plastic_surgery) on Aug 14, 2017 at 6:47pm PDT