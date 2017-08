Már csak átadásra vár: ilyen lett a zugligeti lóvasútállomás

Az utolsó simításokat végzik a XII. kerületben található egykori lóvasút-végállomáson, mi pedig megnéztük, hogy sikerült a felújítás.

A Lánchídtól indult és a Zugligeti úton volt a (most egyébként már műemléki védettség alatt álló) végállomása Buda első lóvasútjának – az indulásának jövőre lesz a 150. évfordulója. 1896-tól, a millennium évétől már villamos járt erre, akkor kapott az állomás téglaépületet, a húszas években pedig a nyitott peron helyére kétszintes épületrészt építettek, írja az ittlakunk.hu. Ekkor már nem végállomás volt, a járatot meghosszabbították.

Az épület sorsa elég kalandos.

1. Eladósorban

A kerület öt évvel ezelőtt még szerette volna eladni, azonban vevő nemigen volt rá.

Nézte már gyémántkereskedőtől kaszinótulajdonosig és az Ilcsi kozmetikumok forgalmazójáig mindenki, de aztán leléptek. Féltek a műemlékvédelmi kötelezettségektől

– mondta Pokorni Zoltán polgármester két évvel ezelőtt.

2. Legyen múzeum!

Ez az elképzelés egy lakossági gyűlésen derült ki, amikor a kerület közölte, hogy a Beethoven utcából ide költöztetik át a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményt.

3. Közbeszerzés

Tavaly májusban ki is írták a közbeszerzést, decemberben derült ki, hogy a győztes az Archibona Kft. lett, az összköltség pedig 995 millió forint lesz. A projekttel akkor úgy számoltak, egy évig tart majd (ehhez képest a harmadik negyedévben kész lett), a felújítás nemcsak az épület tetőszerkezetét, de a falak szigetelését és az ingatlan környezetének parkosítását is magában foglalta.

4. Elnevezés

A hegyvidékiek szavazhattak az új hely nevéről is, ami végül a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont elnevezést kapta. Az arculati koncepciókat a kerület a hegyvidek.hu-n szavaztatta meg, győztesként ez a terv került ki. A linkre kattintva meg lehet nézni nemcsak az új logót is, de azt is, hogy milyen irányelvek szerint alakítják majd ki a belső teret.

4. Átadás

Hivatalos átadó még nem volt, az önkormányzat a Facebook-oldalán nemrég arról tájékoztatott, hogy bejárásra is lesz lehetőség.

Nem is húzzuk tovább a szót, nézzék meg, milyen lett a végeredmény!