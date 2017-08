Mit csináljak, ha túl nagy vagy túl kicsi a pasim farka?

Ha a férfi farka túl nagy, ha túl hosszú, ha túl vastag, ha túl kicsi, ha túl vékony – az baj. Az is baj, ha a nő méretei nem megfelelőek, túl szűk, túl szoros, túl tág vagy esetleg túl nedves. Pedig az anatómia adott, van, ami van születésünktől fogva, így azzal kell beérni. Trükkökkel, türelemmel és egymást kitapasztalva lehet segíteni azon, ha a nemi szervek nem passzolnak úgy egymásba, mint ahogyan a vágy diktálná.

Már három éve együtt vagyunk, de egyszer sem élveztem még el. Próbálkozunk, de egyszerűen túl kicsi a farka. Már szexuális segédeszközökkel is próbálkozunk, de hiába.

Bár síkosítót is használunk, a pasim túl, tényleg nagyon vastag. Fájnak az együttlétek, fogalmam sincs, mit csináljak. Pedig nagyon szeretjük egymást.

Az intim testrészek össze nem illősége már a II. században megírt Káma szútrában is szóba került. Igaz, a szeretkezés bibliájában azt a problémát, ha a férfi vesszője túl méretes és vastag, a nő nyílása pedig igencsak szűk, a lehető legmagasabb egyesülésnek írták le.

A férfiakat a lingam, azaz a péniszük mérete szerint három csoportba sorolták: nyúlférfi, bikaférfi és csődörférfi. A nőket a jóni, azaz a punci mérete szerint szintén háromféleképpen minősítették: létezik az őztehén, a kanca és a nőstényelefánt. Az osztályozásban az egyenlő méretű férfiak és nők szeretkezése egyenlő minőségű, ez mindenkinek jó és egyszerű. Azonban az egymástól teljesen eltérő méretű emberek szeretkezése kétféle lehet, vagy nagyon magas minőségű szeretkezés lehetséges, vagy nagyon alacsony egyesülés lehetséges a Káma szútra szerint.

A minősítésnek a nő és a férfi kielégülése az alapja, a magas egyesülésben a férfi könnyen kielégítheti a vágyát, anélkül, hogy fájdalmat okozna a nőnek. Az alacsonyban a nő nehezen éri el a kielégülés állapotát. Tehát ha a férfi mérete jócskán meghaladja a nőét, akkor az egy csődörférfi-őztehén egyesülése, ami igen magas minőségű, és korántsem lehetetlen feladat.

A Káma szútra természetesen megoldást is kínál a felmerülő problémákra, mégpedig a szexpózokkal.

Ha a férfi mérete túl nagy a nőéhez képest, akkor olyan szexpózokat érdemes próbálgatni, amiknél a nő úgy fekszik, hogy anatómiailag tágabb legyen a hüvelye – például ne hátulról, összeszorított lábakkal történjen a behatolás, ami értelemszerűen sokkal szűkebb érzés.

Azoknál a pároknál, akiknél a férfi vastagsága és nagysága elvesz a vágyból, javasolt az előjátékra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Nincs olyan, hogy egy nő túlságosan szűk és zárt – kivéve, ha vaginizmusban szenved és nem képes befogadni a hímvesszőt -, csak nem elegendő a testének az előjáték. A testben termelődő természetes nedvekhez az orális szex és az ujjak együttes használata elengedhetetlen, ez a kettő együtt segít tágulásban. A férfi ne várja meg, amíg a nő elélvez az előjátéknál, ugyanis az orgazmus állapota együttjár a hüvelyizmok szorításával és lüktetésével, amitől még szorosabb lesz a nő. A fekvő pózok, amiknél a nő szélesre nyitott, kitárt lábak, a felhúzott combbal, behajlított lábszárakkal fekszik a férfi előtt, megoldás lehet.

Azoknál a pároknál, akiknél a férfi mérete túl kicsi és/vagy túlságosan vékony, a kitartó gyakorlás a javallat. Minden módot kikísérletezve egymáson meg kell találni azokat a trükköket, amik segítik a szexuális együttlétet: akár úgy, hogy a férfi behatoláskor két ujját is bedugja a farka mellé. Akár úgy, hogy egész nap szexcsetelnek, csak hogy a vágyat annyira fokozzák, hogy akár egy finom nyári szellő is izgató legyen a lábak között. Ajánlott megtanulni a jóni és lingam masszázsokat is, a szexmasszázsok szintén segítenek abban, hogy a méretbeli gondokat felülírva páratlan szexuális élményt éljenek át a párok. Az előjáték és az egymásra hangolódás kihagyhatatlan a harmonikus és kiegyensúlyozott szexuális életből.

Bármelyik méretbeli eltérés is okozza a kielégületlenséget, szexuálterapeuta biztosan fog tudni segíteni az összehangolódásban. Fontos megkülönböztetni a valódi méretbeli problémákat attól, ha valaki kifogásként használja ezt, mert valami más nem működik a kapcsolatban, és könnyebb erre fogni. Ha a szexszel gond van, akkor általában az csak tünete annak, hogy a párkapcsolatban valami félrecsúszott. Az eltérő méretekből adódó kényelmetlenségeket könnyen lehet orvosolni türelemmel és egymásra figyeléssel, de ha a behatolás rendszeresen fájdalommal jár, vagy ha a nő nem fogadja be a férfit, akkor szakember segítségét érdemes igénybe venni.