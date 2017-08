Egy brit nő háborút robbantott ki az Aldi és a Lidl között

A Twitteren Emily Cousins egy egyszerű kérdést tett fel a követőinek. Cousins arra volt kíváncsi, hogy a két német áruház közül melyik a jobb. A kérdés nem véletlen, sokak szerint a két német brand nagyon hasonlít egymásra. Akárhogy is, Cousins bejelölte a posztjában mindkét boltot, így már csak az volt a kérdés, hogy ki lő először.

Nos, az Aldi kezdte:

Mi vagyunk a jobbak!

De aztán nem kellett sokat várni a Lidl válaszára sem, szerintük “téves” az, amit az Aldi állít.

Sorry to break it to you… pic.twitter.com/2wEBraqGuq — Lidl UK (@LidlUK) August 2, 2017

Az üzengetés aztán folytatódott még egy darabig, íme, a folytatás:

Aztán még tovább folytatódott, de itt már egymásra táncoltak:

We have no other choice… pic.twitter.com/95bTFLENFI — Lidl UK (@LidlUK) August 3, 2017

Mutasd mid van, írja az Aldi hivatalos Twitter-oldala

You got nothing on us… pic.twitter.com/5DmEFEDNlp — Aldi Stores UK (@AldiUK) August 3, 2017

Erre senki nem volt felkészülve:

Are you sure you can handle these moves… pic.twitter.com/JxmtC1lECg — Lidl UK (@LidlUK) August 3, 2017

Az életre menő viadalnak az Aldi tánca vetett véget.

We invented those moves… pic.twitter.com/TrnEjeel5K — Aldi Stores UK (@AldiUK) August 3, 2017

Nektek melyik bolt teljesítménye volt imponálóbb? Mi ezt kihoznánk egy döntetlenre!

Mirror