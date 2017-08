Az már baj, ha a másik megtiltja, kivel találkozzunk

A párkapcsolat első, romantikus szakasza annyira el tudja borítani az agyunkat a szerelem hormonjaival, hogy képtelenek vagyunk észrevenni, ha belebotlottunk egy pszichopatába. Az új partner általában izgalmas, ösztönző, és a kezdeti ragaszkodás még vonzó is egy kicsit. Aztán ahogy apad a dopamin az agyunkban, máris azt vesszük észre, hogy a ragaszkodás inkább birtoklás, a gondoskodás, szeretet és kedvesség pedig megvetéssé és fenyegető érzelmekké változnak.

A diszfunkcionális kapcsolat valahol ott válik egyértelművé, ha azon kapjunk magunkat, hogy a másiknak semmitől nincs bűntudata, hajtja a maga igazságát, nem képes bocsánatot kérni a viselkedéséért és a személyes környezetünket teljesen leépíti körülöttünk. És maga körül is.

Manapság bárkire rámondjuk, hogy pszichopata, holott ezt tényleg csak pszichiáter mondhatja ki.

Pedig maximum csak érzékelhetjük, hogy valakinél valami nem stimmel, és a viselkedésén mintha pszichopátiás tüneteket észlelnénk. Jó esetben ki lehet szúrni, de ha valaki máris egy olyan ember karmai között találta magát, aki ártó, bántó, fájó dolgokat mond, és nem kér érte bocsánatot, jobb elgondolkodni a folytatáson.

Mik lehetnek jelek?

Kezdetben csak azt tapasztalni, hogy a másiknak elképesztő mértékű önérzete van, hogy ha bármivel megbánt, akkor azonnal támad: túl érzékeny vagy, lépj tovább, ezt már megbeszéltük, lezártuk. Nem törődik mások jóváhagyásával, mások érzelmeivel, jellemzően fölényeskedő, megvető, lenéző és gúnyos – ha rendszeresen jelen van a párkapcsolatban, és mások előtt, a mi jelenlétünkben is lenézően beszél rólunk, akkor ez szóbeli erőszaknak minősül. Mindenben, de mindenben irányítani akar.

Az ilyen ember számára a barátságok nem számítanak sokat, maximum annyira, hogy szerepet szánjanak nekik, és a barátokat is csak használják bábokként a saját céljaikra. Gyakori, hogy vesztesek kategóriába sorol olyan embereket is, akik szeretettel, lojalitással és törődéssel állnak hozzájuk. Párkapcsolatban állandó bizonytalanság érzést eredményez ez a viselkedés, pláne, hogy a pszichopátiás tünetekkel élő emberek azokat használják ki leginkább, akik a közvetlen környezetükben vannak. Bábukat tartanak, akik megvédik őket mások támadásától, akikkel saját magukat igazolhatják.

A gyűlölködő gondolatok a mindennapokban úgy is megjelenhetnek, hogy a pszichopátiás fél fejében létező viselkedési normák megsértésének komoly retorziót szán. Párkapcsolatban ez akár elmehet addig is, hogy rákényszeríti partnerét a szexre: nyoma sincs érzelmi intimitásnak.

Ez természetesen párkapcsolaton belüli erőszaknak minősül.

A partnernek állandó félelemben kell élnie, gyomorgörccsel, idegességgel, vajon aznap mi lesz otthon. Megtörténhet, hogy egyes pszichopátiás partnerek odáig is elmennek, hogy szinte teljesen elzárják a partnerüket a külvilágtól, és már akkor is féltékenységi jelenetet rendeznek, ha csak a testvér érkezik látogatóba a közös otthonukba. A teljes izolálás a világtól lelki erőszaknak minősül. Az elszámoltatás a pénzzel, a mindennapi kiadások felügyelete, az anyagi függésben tartás gazdasági erőszaknak minősül. Az anyagi és érzelmi kiszolgáltatottság pedig a szabadságtól való megfosztást is jelenti.

Hova fordulhatok?

Azok, akik ezeket tapasztalják, vagy valaki a környezetükben él így, láthatóan testi, lelki, szexuális erőszak is jelen van a párkapcsolatban, házasságban, kérhetnek segítséget a hazai erőszak ellenes szervezetektől. A segélyhívó számokon meghallgatják a problémát, és arra is van lehetőség, hogy napközben beszéljenek a gondokról, nem pedig este, amikor nem tudnak erről beszélni.

Fontos felismerni, mi történik velünk és körülöttünk, csak azon a traumán lehet továbblépni, amiről tudunk.

A nemi sztereotípiákat félretéve érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a párkapcsolatokban nemcsak a férfi lehet pszichopátiás, hanem a nő is. A nem pszichopátiás fél számára az állandó uralkodás és ellenőrzés szorongást és teljesítménykényszert okoz. Függőség alakul ki, erős érzelmi, adott esetben gazdasági függés jellemzi a párkapcsolatot. Sokan azt érzik, képtelenek a pszichopátiás fél nélkül élni, létezni. A cselekvés hiánya és az évek, amiket ilyen ember mellett tölt el bárki is, súlyos fájdalmakat, traumát eredményez.

