„A szexet már nem élvezem, unalmas, előjáték pedig nincs”

Olvasónk két éve szült, azóta az intim pillanatoknak nyoma veszett – levelére szexuálterapeuta szerzőnk válaszol.

Négy éve vagyunk házasok, született egy lányunk, most kétéves. Amióta megszületett, kiabálunk egymással, rendszeresek a veszekedések, mindig én vagyok a hibás. Ajándékot se kapok már régóta, a férjem folyamatosan féltékenykedik, azon megy a vita, mit csinálok egész nap itthon. A szex már unalmas, közel egy éve, hogy nem élvezem, nincs semmi előjáték, letudja pár perc alatt, és kész. Ha szóba hozom, akkor az is az én hibám. Mit tehetnék? Váljak el?

– küldte el kérdését egy anyuka emailben.

Intimitás hat héten belül

A gyerek születése minden kapcsolatban életciklus váltás, ennek megfelelően változik az addigi fontossági sorrend, és a gyerek kerül a középpontba. A gyerek egészen 3 éves koráig szó szerint csüng az anyján, ez a normális, majd 3 éves kora után körülbelül 6 éves koráig rivalizálni kezd az azonos nemű szülővel az ellenkező nemű szülő figyelméért és szeretetéért. Itt kezdődik el a pszichoszexuális fejlődése.

Gyakori, hogy a férfiak nehezen viselik az első három évet a gyerek születése után.

Nem tudnak mit kezdeni vele, nem érzik igazán még át az apai teendőiket, és megtörténik az is, hogy az addigi nagybetűs nő a szemükben anyává válik, így egészen más alapokra helyeződik a férfi-nő kapcsolat. Megtörténhet, hogy az apa féltékeny a gyerekre, amiért vele többet foglalkozik az anyává vált nő. Gyakori, ha a férfi úgy érzi, kiszorul az addig megszokott érzelmi és testi intimitásból.

A nők nehéz helyzetben vannak, új szerepben kell helyt állniuk, az otthoni teendők is rájuk hárulnak, mellette a gyerek ellátása és a feleség-nő szerepében is boldogolniuk kell. A nőknek a szülés után 6 héttel muszáj az ágyukba hívni a férfit, ha még kicsit fáj is, de próbálkozni kell, különben rögzül a viselkedés. Előjátékkal, csókcsatával vissza lehet térni a régi kerékvágásba. A szülés után nemcsak mennyiségi hanem minőségi változás is jelen lesz a szexben: a nőknél ha vajúdásnál meghagyják az időt a tágulásra, akkor magától fokozatosan teljesen visszaáll. Ha nem, akkor mindkét fél érezni fogja a változást.

Ez a normális

A párkapcsolat természetesen nemcsak a szexből áll, a bókoknak, csábításnak, hódításnak, a randizgatásoknak is meg kell maradniuk. Ha addig nem nagyon volt jelen, akkor el kell kezdeni: vacsora egy étteremben, mozi, színházi előadás vagy egy hosszas séta kettesben valahol máris sokat tesz a párkapcsolat megtartásááért. Ha jó a kapcsolat alapja, akkor helyre lehet tenni a válságokat, és ha jó a kapcsolat, akkor az bírja a változásokat. A gyerek születése komoly hatással van a szexuális életre, a felmérések szerint ötből négy családnál közvetett oka annak, hogy nincs idő a szexre. A párok közel kétharmada szülés után teljesen kihagyja a szexuális életet, 2-3 hónaptól egészen évekig is tarthat ez az állapot. Az együtt töltött évek alatt csökken a szexuális aktivitás, ennek oka lehet a fáradság, a gyerekek, a stressz, hogy valamelyik fél nem kívánja a szexet. Gyakori a megbántott reggel, nincs szex hozzáállás, főleg nőknél, akik a hárítás minden formáját be tudják vetni ha szükségét érzik.

A megváltozott szexuális életet, ha már teljesen eltűnt a pár életéből, akkor terápián helyre lehet tenni. Ha még pislákol a vágy, és időhiány, fáradság miatt nem jut idő egymásra, akkor csakis az segíthet, ha a naptárt elővéve kijelölnek napokat arra, hogy csak kettesben legyenek. A közösen töltött minőségi idő csodákat képes tenni a szexuális életben, de csak akkor, ha az nem veszekedésekkel és féltékenységi rohamokkal telik. A szexuális együttlétre időt kell szánni a gyerek születése után is, nem szabad, hogy annyiból álljon, hogy valamelyik fél gyorsan letudja a szükségét és kész. Az előjáték akár heti rendszerességgel legyen repertoáron, behatolás nélkül is, ahogy a csókolózás is legalább annyira legyen fontos, mint az otthoni teendők és a gyerek ellátása vagy a munka.

