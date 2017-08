A férfiaknak fogalmuk sincs, hogy a nőknek mekkora megkönnyebbülés lesz a legújabb melltartó őrület, a Cicitörcsi

Mi, férfiak, el sem tudjuk képzelni, hogy a nőknek milyen érzés lehet majd’ egész nap melltartót hordani.

Képzeljünk el egy ruhadarabot, ami az egyik testrészünket hosszú órákon keresztül kordában tartja, na persze nem annyira, hogy bajunk legyen tőle, csak épp úgy, hogy egész nap igazgassuk, szorongjunk, feszengjünk benne.

Jól hangzik, ugye?

Ennek a pokolnak vethet most véget egy zseniálisan egyszerű találmány, a Ta-Ta Towel, vagyis a Cicitörcsi!

A Facebookon villámgyorsan kezdték osztani a nem mindennapi törölközőt, jellemzően nők, akik szinte mindannyian hatalmas megkönnyebbüléssel konstatálták: közel vannak a kényelmesebb, szabadabb idők.

I can't even. Like why didn't I think of this?! #tatatowel pic.twitter.com/kKr4A0Hemn

— Mary Staes (@MStaes) August 2, 2017