Magyar fagyi nyert az élelmiszeripari Oscaron

A magyar fagylaltok taroltak a világ élelmiszeripari oscarjának számító Great Taste Awards-on: a zsűri összesen 4 csillaggal jutalmazta a Bonbonier Csokoládé Manufaktúra három különböző ízű fagylaltját, amelyek megkóstolhatóak a cég nemrégiben nyílt Király utca 38. szám alatti üzletében.

Ez az eredmény különösen annak fényében kiemelkedő, hogy magyar fagyi még soha nem nyert semmit a világ legkiemelkedőbb ízversenyén.

A legfinomabb fagylaltnak a vilmoskörte vaníliával sorbet fagyit választották, két csillaggal jutalmazta a zsűri a kompozíciót. A GreatTasteAwards indoklása szerint ez egy kedves szorbé fagyi, ahol a körte csodás illata selymes textúrával párosul, és amelyben a citrom és a vanília ízek különleges mellékzöngét biztosítanak. Friss, különleges kompozíció, amelyben nem túl tolakodó a körte ízvilága

. A kétcsillagos fagylalton kívül a Bonbonier praliné és vanília fagyijai is nyertek egy-egy csillagot. A halványkávé színben játszó, könnyed, krémes, pirított mogyoróval készült praliné fagyi krémes textúráját és finom ízvilágát emelték ki, míg a vanília fagylaltnál a zsűri a krémes állagot, frissítő mivoltát értékelte.

Ez utóbbi győzelme különösen annak fényében jelentős, hogy a világ legkedveltebb fagyiíze a vanília, amelyet szinte minden országban, mindenhol készítenek.

A Bonbonier Csokoládé Manukfaktúra chocolatierje, Erdélyi Nóra elmondta:

Nagyon örülünk ezeknek a díjaknak, hiszen a fagylalt egy teljesen új terület a cég életében. A bonbonokkal és csokoládékkal már több évben több díjat is nyertünk, de idén először neveztünk fagylaltokkal. Nemrégiben nyílt meg a Király utcában a Bonbonier első üzlete, ahol a klasszikus bonbonok és csokoládék, nyalókák mellett természetesen a nyári időszakban fagylaltot is kínálunk. Ennek nyomán születtek a fenti díjnyertes fagyik is és büszkék vagyunk, hogy a világ egyik legrangosabb gasztroversenyének számító Great Taste Awardson már az első évben ilyen sikereket értünk el.