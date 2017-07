Két díjat is nyert egy magyar étterem az egyik legrangosabb gasztronómiai versenyen

Két díjat is elnyert a Budapest belvárosában működő Tama Restaurant a World Luxury Restaurant Award névre hallgató a versenyen.

A vietnámi fővárosban, Hanoiban július 22-én megrendezett díjátadó gálán a globális kategóriában egyedüli magyar étteremként díjazták a tavaly májusban nyílt éttermet, de a regionális kategóriában is elismerést vehetett át a Tama Restaurant tulajdonosa Hegyi Attila.

Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy mindjárt két kategóriában is szólítottak minket a díjátadón

– mondta el Hegyi Attila, a Tama Restaurant tulajdonosa.

Azért is különösen fontos ez az elismerés számunkra, mert a vendégek pozitív visszajelzései is számítottak az elbírálásnál, ami azt jelzi nekünk, hogy jó úton haladunk.

A fine dining konyhára építő, egyfajta cosmopolitan montázst kínáló Tama Restaurant alapvetően a magas minőségű magyar alapanyagokat használ, de nyitott a mediterrán és távol-keleti elemekre is. A 40 főt befogadni képes étterem Budapest belvárosában, a Bajcsy-Zsilinszky úton található, belső tere leginkább egy hangulatos nappalira emlékeztet.

Az étterem hazai porondon már korábban is ért el sikereket: a Magyar Konyha magazin 2016 végén beválasztotta a 10 legjobb gourmet étterem közé, a Best of Budapest 2017-es rangsorában a legjobb új étteremként szerepelhetett, valamint a 2017-es Volkswagen Dining Guide Top 100 étterem kalauzban 19. helyezést ért el.