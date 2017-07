Ha a másik a Facebookon flörtöl idegenekkel, megcsal?

A hűtlenség utáni gyász 1 hónaptól 1 évig is tarthat

Normális, ha a párkapcsolatban élők másokról fantáziálnak, sőt, egészen odáig elmennek, hogy akár maszturbálnak is a harmadik féllel való szexcsetelés eredményeként? Megbocsátható, ha a másik fél nők/férfiak fotóit lájkolgatja a Facebookon és Instagramon, ha ártatlan flörtbe bonyolódik velük? Vagy ez már hűtlenségnek számít? 2017-ben ezek fontos kérdések a párkapcsolatokban.

A megegyezésen múlik minden, azaz nem árt tisztázni időről időre a párkapcsolatban, mi számít megcsalásnak, és mi nem. Az első, rózsaszín ködös időszakban minden megcsalásnak számít, aztán jönnek a hétköznapok, a hétköznapok gondjai, még több gond, születik egy gyerek, és máris ott a kérdés, ennyi minden után ténylegesen mit tartunk megcsalásnak? A közösségi média felületei, a randiappok mind lehetőségeket kínálnak a húspiacon, felbukkanhat régi szerelem, exek, gimis afférok – ne tévesszük össze azzal, amikor a nőismerősök, rokonok barátai fotóit lájkolja a másik, ez szimplán sokszor udvariasság. Az egyén dönti el, hogy él-e a közösségi média adta lehetőségekkel vagy sem, ahogyan azt is ő dönti el, mi az, amit a partnere biztosan tolerálna.

A testi intimitás keresése egy harmadik félnél csak akkor számít megcsalásnak, ha monogám kapcsolatban állapodtak meg a felek. Sokan azonban nemcsak ezt tekintik megcsalásnak, hanem az érzelmi intimitás megélését is egy harmadik féllel. A Facebook és a többi közösségi média oldal erre jó táptalaj, elvégre lehet nyálat csorgatni a jobbnál jobb csajok fotóira, és lehet velük csetelni – testiség nélkül is fent lehet tartani így valamiféle kapcsolatot.

A férjem a munkatársnőivel, exbarátnőivel rendszeresen ebédelgetett, találkozgattak, azt mondta, nem több ez, mint barátság. Nem bukott le soha semmivel, de éreztem, hogy valami nem oké, és egy idő után kutatni kezdtem, azt hittem, megőrültem. Kiderült, hogy idegen nőkkel beszéli ki a Facebookon, mi a baja velem és a kapcsolatunkkal. Elkértem a jelszavait mindenhova, ide is adta, de az üzeneteit üresen találtam – állítólag az én érdekemben törli azokat rendszeresen. Nem tudok konkrét félrelépésről, de képtelen vagyok benne megbízni. Mit tegyek?

– írja egyik olvasónk, aki több mint 5 éves házasságában érkezett el ahhoz a ponthoz, ami a világon szinte minden második nőt is érint.

Mit lehet tenni, ha a partner a közösségi médiában keres vigasztalást, megértést, kalandot, elismerést, ha idegen nők/férfiak kellenek neki ahhoz, hogy fontosnak, jó pasinak vagy jó csajnak érezze önmagát?

A válasz az, hogy ha lehet, akkor a kutakodást, gyanusítgatást, vádaskodást kerülni kell – ez már a végkifejlete valaminek, amit egy-két mélyebb beszélgetéssel el lehet kerülni. Ha felmerül a gyanú, hogy a másik fél több mint barátságban lehet azokkal a nőkkel, akikkel rendszeresen találkozgat, kávézgat, akkor ennek egyértelmű jele van: a társát, a szerelmét soha nem hívja el ezekre a találkozókra, úgy intézi, hogy véletlenül se járjon arra. Ha ez rendszeresen jelen van a kapcsolatban, Facebookos csajok/pasik ide vagy oda, érdemes leülni a másikkal és tisztázni, mi történik. Nagy valószínűséggel tényleg nincs több a beszélgetésnél, de nem árt tisztázni, érzelmileg mennyire van benne valaki más is a pár életében. Ha zavaróan sokat vannak harmadik, negyedik felek is a kapcsolatban, akkor a megismerésükre való törekvés legyen a cél: ne hagyjuk, hogy a másik fél kisajátítsa magának az új barátokat, ezzel is mumust kreálva a kapcsolatba.

Van az a lehetőség is, hogy a kikacsintgató fél esetleg azért csinálja mindezt, mert nem kap elég figyelmet, vagy úgy érzi, mellőzve van. Jellemzően a gyerekek születése ilyen időszak, az apukák ilyenkor háttérbe szorulnak az első hónapokban, de ahogy mód van rá, azonnal be kell vonni a család érzelmi életébe őt is.

Ha a gyerekszületés miatt kialakult távolság állhat a facebookozás mögött, a túlórák mögött, és az egyre több új barátság mögött, akkor a beszélgetés és a viselkedésen való változtatás segíthet megmenteni a kapcsolatot.

Fontos, hogy kölcsönösen előnyös megállapodást kössenek a partnerek egymással, azaz új perspektívából nézve a párkapcsolatot meg kell tudni érteni a másik érzelmeit, mindkét fél érzelmiet: a másik miért választotta azt, hogy a közösségi média programjait nyomkodja ahelyett, hogy velünk beszélgetne? Talán új szexuális technikára vágyik, és fél az elutasítástól? Talán jó ideje elutasításban van része? Vagy mindig is ilyen volt, és már a korábbi kapcsolataiban is fennálltak ilyen gondok? Egymás meghallgatása segíthet átlendülni a gondokon, a megértés és a szeretet az egyetlen út a párkapcsolati gondok megoldására.