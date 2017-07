Nem, a nők nem hülyülnek meg, ha menstruálnak

Egy új kutatás szerint a menstruáció alatt felszabaduló hormonok nem befolyásolják a nők viselkedését – írja a Broadly. Az évszázadok óta élő tévhit bátran nevezhető szexista hozzáállásnak, legalábbis az amerikai kutatást vezető Joan Chrisler szerint a férfiak hatalmi világa könnyebben söpörhette félre a nőket a vezető beosztásból úgy, ha bizonyították, beszámíthatatlanok döntéshelyzetben.

A menstruáció alatti hormonális változások befolyásolásáról szóló tanulmány a Frontiers in Behavioural Neuroscience című szaklapban jelent meg július elején. A connecticuti Menstruációs Központban összesen 68 nőt vizsgáltak meg két menstruációs ciklus ideje alatt. A kutatók megfigyelték a nők viselkedését, a memóriájukat, a figyelmüket, a kognitív eltéréseket és a hormonszinteket. Az eredmények szerint kijelenthető, hogy a menstruációs hormonok nem befolyásolják a tisztán gondolkodást, és a menstruáló nők képesek döntéseket hozni, vagy egyszerre több dologra koncentrálni.

„Az eredmények nem meglepőek, évek óta tudjuk, hogy nincs hatása” – nyilatkozta Joan Chrisler, a Connecticuti Egyetem pszichológus professzora, aki a menstruációs ciklussal kapcsolatos kutatásokat vezeti.

Az, hogy a nők őrült állapotba kerülnek a menstruáció idején, az ókortól eredeztethető, Hippokratész volt az első, aki azt írta, hogy a nők depressziósak és őrültek lesznek a havi vérzéstől. Természetesen mint mindenről, amit ma tudunk a pszichéről és a szexről, erről is jelentek már meg cikkek az 1800-as évek közepétől. Az orvosok akkoriban kezdtek el vizsgálódni a témában, hogy vajon van-e összefüggés az őrület és a menstruáció között. Olyasmiket cikkeztek, hogy a szellemi képesség csökken, hogy furcsa szeszélyek alakulnak ki. Dr. Robert Barnes, egy brit nőgyógyász a XIX. században azt írta, abszolút van összefüggés a havi vérzés és az őrült viselkedés között. Véleménye szerint a leggyakoribb, hogy

olyan mentális zavar áll be a nőkben, ami miatt a viselkedésük megváltozik, és ami kínzást jelent a férfi számára a háztartásban.

Ez a nézet máig nem változott sokat, bár a hormonális változásokat a premenstruációs időszakban is elkezdték megfigyelni. 1931-ben például Dr. Robert Frank arról publikált az Archives of Neurology & Psychiatry neurológiai és pszichológiai szaklapban, hogy a premenstruációs feszültséget hormonális egyensúlyhiány okozza, hogy a nők olyankor ingerlékenyebbek, és kevésbé képesek koncentrálni. Láthatóan több évtizedes kutatások állnak rendelkezésre az őrület alátámasztására, amiknek többségét férfiak készítették, hogy bizonyítsák, a nők meghülyülnek, amikor menstruálnak: az ösztrogén, a progeszteron és a tesztoszteron hormonok felborulása miatt. A valósághoz közeli tudományos kutatást Brigitte Leeners tette közzé 2013-ban, aki a súlyos, klinikainak számító hangulati rendellenességet vizsgálta meg, és aki szerint ez az állapot a nők mindössze 3-8 %-nál van jelen – bár ez a kutatás is erősen vitatott.

Bárki, aki tapasztalja magán a premenstruációs tüneteket, melyek depressziós tüneteket, szorongást, izomfájdalmakat, alvászavarokat okozhat, érdemes szakemberhez fordulni: nagyon nagy valószínűséggel az amúgy depresszióra hajlamos nőknél alakulhat ki a PMS tünet. Elképzelhető, hogy szükséges a pajzsmirigy kivizsgálása is, továbbá a havi vérzést és a peteérési ciklust is érdemes nőgyógyásszal megvizsgáltatni, fontos az endometriózis kizárása is. A menstruációs ciklus önmagában nem, más, a hormonszintet befolyásoló szervi vagy mentális betegség a ciklussal együtt valóban változást okozhat a viselkedésben.