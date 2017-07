Ilyen őrületesen cuki kutya a világon nincs… illetve…

Az öthónapos csau csau MINDENKIT meghódít.

Megőrülnek az internetezők ezért a kutyáért, és ez nem csoda. Ha már a nevét kimondjuk (Puffie, a csau csau), az máris komoly érzéseket vált ki a befogadóból, és akkor még nem láttunk egyetlen fotót sem.

De hát nézzenek már rá:

Puffie The Chow (@puffie_the_chow) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 24., 03:53 PDT

Puffie februárban született, és nyáron érkezett Malajziába, szülinapi ajándék gyanánt.

Puffie The Chow (@puffie_the_chow) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 7., 08:03 PDT

61 ezer követője van az Instagramon. Vélhetően ez a szám napokon belül megsokszorozódik.

Puffie The Chow (@puffie_the_chow) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 8., 23:49 PDT

Most épp a Bored Panda oldalon mutatták be őt a világnak, azzal a megjegyzéssel, hogy nem tudni pontosan, hogy kutya, mackó vagy esetleg mályvacukor látható a képeken. És akkor még nem mondtuk, hogy van videó is:

Puffie The Chow (@puffie_the_chow) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 24., 02:59 PDT

Nem is egy:

Puffie The Chow (@puffie_the_chow) által megosztott bejegyzés, 2017. Jún 29., 18:07 PDT