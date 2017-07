A porszívót azóta használják a férfiak a kielégüléshez, mióta létezik

Sok helyen olvastam már, hogy jó móka, csak nem tudom, hogy kezdjek neki. Kapcsoljam be, és a péniszem helyezzem a csövébe? Próbáltátok már? Tapasztalatok? Kort és nemet is írjatok lécci.

“Én próbáltam régen, bevallom. Úgy csináltam, hogy beledugtam a csőbe lankadt állapotban. Majd bekapcsoltam a gépet és a vákuum egy pillanat alatt felkeményítette. Bele is szorult arra az időre. De lekapcsoltam és kijött. Amúgy semmi élvezetes nincs benne, egyszer ki lehet próbálni” – áll a Gyakorikérdések Szeretném a porszívómat önkielégítés céljából használni című topikban. Bár a fórumoldalak tele van trollokkal, a magyar és külföldi fórumokon is látható, van érdeklődés és kíváncsiság, hogy vajon milyen a porszívós masztizás élménye. Az erotikus élmény a porszívóval konkrétan szokásnak nevezhető, de ellentétben a közhiedelemmel nem a farok növelését szolgálja a vákuum, és nem is ad szexuális örömöt az azzal való maszturbálás.

Bizonyára mindenki emlékszik a városi legendaként ismert állítólagos Erika porszívó reklámjára, ami úgy szólt:

Ne rázza ki, ne verje ki, Erikával szívassa ki!

Ez a magyar nyelv szépségének köszönhetően kétértelmű reklámszlogen, pont emiatt kétséges, hogy valaha volt ilyen reklám. Egy dolog biztos, ez is jól ábrázolja, hogy a férfiak fantáziája megmozdul a porszívóra. Olyannyira, hogy némi kutatás után kiderül, már a hatvanas években készültek orvosi feljegyzések arról, hogy milyen megoldásokkal kezelték a porszívós önkielégítésben komolyan megsérült férfiakat.

A porszívó már a 19. század óta létezik, azonban igazán az ötvenes-hatvanas években terjedt el, aminek köszönhetően szinte minden háztartásban akadt egy vákuumos, motoros porszívó. (A férfiak maszturbálási szokásai mellett érdemes megjegyezni, hogy ebben az időszakban a porszívóügynökök a nőknek a motorral működő vibrátorokat is házhoz vitték, teljes titokban.)

1960-ból már találni orvosi feljegyzés azokról az esetekről, amikor férfiak azért kerültek a sebészek kezei alá, mert úgy gondolták, jó ötlet kipróbálni a porszívó csövét. A Br MedJ orvosi lapban megjelent cikk szerint 1957. októberében egy 57 éves férfi, aki amúgy krónikus tüdőgyulladásban szenvedett, nem máshol, mint egy nyilvános házban próbálkozott kielégülni a porszívóval.

A porszívós öröm végül erős fájdalommal és vérzéssel ért véget, az orvosok lágy gumi katéterrel és bélhúrral próbálták helyretenni a roncsolódott péniszt.

Abban az évben egy 28 éves vőlegény is a sebészetre került ugyanezen okok miatt, őt végül körülmetélték a bélhúros megoldás mellett, annyira beszakadt a pénisze. Sajnos egy 75 éves férfi is hasonlóan járt 1959-ben, próbálkozott szegény a porszívó adta gyönyörrel, majd a sebészeten kötött ki, ahol helyreállították a makkját ért sérülést, és őt is körülmetélték. Ő két teljes hétig gyógyult a masztizás után. (Az eseteket Londonban és Manchesterben jegyezték fel.)

A hatvanas években a porszívók még egészen másmilyen motorral működtek, mint később, akkoriban erősebbek, hangosabbak voltak. Annak ellenére, hogy feltételezhetően többen is sérülést szenvedtek a bizarr szokásaik miatt, az esetek később sem szegték senki kedvét. Valószínűleg a porszívó terjedésével egyenes arányban szerte a világon egyre több sebész tapasztalta meg az emberi fantázia sötét bugyrát. A nyolcvanas években szintén a britek csodálkoztak rá az esetekre.

1980-ban négy esetet is közölt a British Medical Journal. Az egyikben egy 60 éves férfi önkielégített a porszívóval, amíg a felesége bevásárolni ment. A férfi teljesen meztelenre vetkőzve igyekezett megtalálni az örömét a porszívó csövében, és eleinte tényleg örömmel töltötte el. Csakhogy a porszívó szívóereje győzött, és mélyen felszakította a makkja egy részét. A külszíni sérülést rekonstruálták, a makk sérülését pedig bélhúrral tették helyre. A második eset egy 65 éves férfivel történt meg, aki szintén a sebészeten kötött ki bizarr maszturbálási technikája miatt. A 65 éves vasúti jelzőőr férfi éppen az őrszobájában ücsörgött, amikor ránézett a Hoover Dustette-re, és rátört a vágy. Az ellenállhatatlan szenvedélyt azonnal gondolta megélni, munka közben, csakhogy a porszívó az ő esetében is azonnal becuppantotta a makkot, és felsértette. Az orvosok bélhúrral oldották meg a sérülés helyreállítását, nagy sikerrel. A harmadik esetben egy 49 éves férfi péniszét tették helyre az orvosok bélhúrral, azonban ő nagyon megszívta: mivel fitymaszűkülete volt, amit nem kezeltetett, nemcsak a makkja, hanem a fitymája is komolyan megsérült a porszívós masztiban.

Érdekesség, hogy az orvosi feljegyzések szerint két csoportra oszthatók a porszívóval masztizó férfiak: akik csak végig bekapcsolva használják saját kéjükre, és akik folyamatosan ki és be kapcsolgatják a porszívót önkielégítés közben. Mindkét esetben biztos, hogy az illető a sebészeten fog kikötni – így

senkinek nem javasoljuk, hogy valaha megkívánja a porszívóját.