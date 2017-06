Olyan undorító extrával szolgálták fel a salátáját, hogy többé nem megy ebbe az étterembe, az fix!

De az is lehet, hogy többé nem eszik salátát.

A kaliforniai West Covina a helyszín, ahol egy bizonyos Shawna Cepeda nevű nő és b. családja vacsorázott a BJ’s Restaurant and Brewhouse nevű helyen.

A hölgy salátát választott, és egyszer csak (aki épp enni készülne, ne olvasson tovább) ráharapott valami savanyúra. Odaadta tányérját a férjének, hogy alkosson véleményt ő is: szerinte valamelyik salátának lehet-e ilyen fura íze. A férj –kislányukkal együttműködésben – átvizsgálta az ételt, és közölte a rossz hírt Shawnával.

Ezt találták a saliban:

A család jelezte a felszolgálóknak, hogy nem kívánt alkotóelem van az ételükben, és hogy a béka fogyasztása szalmonellát is okozhat; az alkalmazottak erre mindössze annyit reagáltak, hogy

ezt az egy fogást nem kell kifizetniük.

A hírek szerint Shawna később kapott az étteremtől egy 50 dolláros csekket, amit náluk válthat be, de a 40 éves nő közölte, hogy ha egy mód van rá, többé nem teszi be a lábát arra a helyre; és amúgy beérte volna azzal is, ha elnézést kérnek tőle.

Az étterem közleményben jelezte, hogy szigorúan kivizsgálják az esetet, és biztosíthatják a kedves vendégeket, hogy nem történik ilyesmi a jövőben.

