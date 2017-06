A hűtlenség utáni gyász 1 hónaptól 1 évig is tarthat

A megcsalás kötődési sérülést okoz, trauma, de nemcsak annak, akit megcsaltak. Ha a két ember a párkapcsolatot meg szeretné tartani a megcsalás után is, tehát érzelmileg még mindig közel állnak egymáshoz, akkor türelemre, kitartásra és szeretetre van szükség. A fájdalmat meg kell élni mindkét félnek, ez az első lépés a gyógyuláshoz.

A megcsaló fél érzelmi állapotáról viszonylag kevés szó esik, talán azért, mert a legtöbb esetben a férfi lép félre, és a közhiedelem tényként kezeli, hogy a férfiaknak ez a génjeikben van, és képtelenek megmaradni egyetlen nőnél. Pedig ez nem így van, hacsak nem férfi szerepzavarról van szó, akkor a hűtlen férfi is kifordult lelki állapotban van a hűtlensége miatt, és mindketten olyanok, mintha nem is önmaguk lennének. A megcsalt fél gyászolni kezd, aminek több fázisa van: ennek része a düh, harag, és része az önmagába fordulás is. A gyászreakció egyénenként változó, egy hónaptól akár egy teljes éven át is tarthat, a személyiségtől függ, mennyi időre van szüksége.

A megcsalás után érzett trauma a gyászidő után alattomosan szunnyad, és megtörténhet, hogy egy félreértett félmondat miatt akár öt évvel az eset után is belobban az agyba a fájdalom.

A bizalom kialakítása csak és kizárólag teljes átláthatósággal működhet, azaz a megcsaló, ha meg akarja menteni a párkapcsolatát, akkor tényleg vessen véget a külső személlyel való afférnak, és minden technikai eszközön biztosítsa, hogy ellenőrizhetővé váljon, amivel azt bizonyítja, hűséges lesz, nem hazudik – emailek, telefonok, Facebook profilok, csetfelületek mind legyenek nyitottak a másik fél számára is. Ha a megcsalt fél látja, hogy a partnere lépéseket tesz kettejükért, máris megváltozhat benne valami.

Az őszinte bocsánatkérés természetesen nem maradhat el, fontos, hogy a megcsaló fél megértse partnere fájdalmát. A jóvátétel általában nemcsak annyi, hogy eltűrjük a másik gyászát, veszekedéseket, hanem kőkemény közös munka szükséges. Újra kell fogalmazni a közös jövőképet, új egyensúlyt kell kialakítani, új szükségletek, igények merülhetnek fel, amiket közösen kell kialakítani és átbeszélni. Mindez magától nem fog menni, terapeuta segíthet abban, hogy a két fél sokkal közelebb kerüljön egymáshoz. Randizgatással, a közös minőségi idő meghatározásával, azzal, hogy megerősítik egymásban, miért érdemes együtt maradniuk, sokkal mélyebb és erősebb párkapcsolatot alakíthatnak ki, mint amilyen valaha volt.

Általában 6-8 héttel a trauma után stabilizálható a kapcsolat, bár 100%-ot senki nem ígérhet.

Azonban ehhez a randizgatás kihagyhatatlan, ahogy a szex megvonása, majd újbóli megélése is – ha a kapcsolat elején megvolt a kémia, akkor a szex később is visszaállítható. Az is sokat segíthet, ha a közös minőségi időt az úgynevezett ‘törődés napja’ kialakításával igyekeznek tartani: egy mindenki számára megfelelő napot csak arra szánnak, hogy úgy törődnek a másikkal, ahogy az neki jó. Ebben lehet lábmasszázs, hajmosás, egy finom vacsora készítése, felolvasás a kedvenc közös regényből, verseskötetből vagy akár valamilyen közös sportolás. A törődés napja csak kettejükről szóljon, ne a Facebookról, tévéről, gyerekről, nagyszülőkről, hanem mindent kizárva egymással beszélgessenek, egymással törődjenek. A bizalom kialakításához elengedhetetlen a minőségi idő – a párkapcsolat elején a rózsaszín ködös időszakban is csak egymással foglalkozunk, csak ketten vagyunk a világ ellen.

A hűtlenség minden esetben hatással van a libidóra, átmenetileg csökken a vágy, ha egyáltalán megvolt a kapcsolatban. A szexualitás hiánya, vagy annak akadozó mivolta általában tünet, és azt mutatja, hogy a kapcsolatban valami nem stimmel – kivéve, ha testi betegség áll fenn. A párkapcsolatot helyre lehet tenni a megcsalás után is, ha mindketten egyformán együtt képzelik el a jövőjüket.