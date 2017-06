Miért ne segíthetnél árva és sérült kutyákon egy háromfogásos vacsora közben?

Mostantól nem zárja ki egymást egy finom ebéd vagy vacsora elfogyasztása és a jótékonykodás, ugyanis a Vigyél Haza Alapítvány és a Pasarét Bisztró közös kezdeményezése lehetőséget ad arra, hogy a kettőt egyszerre, egy helyen tegyük.

Ez az étterem az első a fővárosban, aminek vendégei nemcsak a szokásos étlapról választhatnak, hanem egy úgynevezett virtuális kutya-étlapról is. Azonban szó sincs arról, hogy saját állataiknak rendelhetnének így vacsorát:

ha valaki a virtuális étlapról rendel, a teljes összeggel a nehéz sorsú kutyákat támogatja.

A választékra sem lehet panasz, rendkívül sokféle finom falat közül választhatnak az étterem vendégei. Az étlapon szerepel többek közt

Buksi könnyű reggelije,

Bundás és Kormi kedvencei magyarosan,

Pamacs pazar ebédje és

egy egész napos ínyenc piknik kosár is,

attól függ, ki mennyit szán az adományra.

A Pasarét Bisztróból Szarka Mihály a 24.hu-nak elmondta, a rendszer úgy működik, hogy a hely vendégei kiválasztják a virtuális étlapról, mivel szeretnének segíteni, majd az alapítvánnyal minden hónap végén elszámolnak az adományról.

Hozzátette, az étterem eddig is egy kutyabarát hely volt, rengeteg kutyás vendégük van, ezért nem véletlen, hogy rájuk esett a Vigyél Haza Alapítvány választása. Elmondása szerint eddig sikeresnek mondható az akció, vannak, akik konkrétan a kutyás étlap miatt látogatnak el hozzájuk.

Óvári András, a Vigyél Haza Alapítvány alapítója megerősítette, hogy kutyás barátságon alapszik az együttműködésük az étteremmel, személyes ismeretség kapcsán merült fel, hogy náluk induljon el a kezdeményezés. Az alapítvány létrehozott egy applikációt, amin bárki megtalálhatja a hazai kutyabarát helyeket, ezek között eddig is szerepelt a Pasarét Bisztró.

Az alapító megjegyezte azt is, hogy az étterem egyik pincérlánya is nagy “kutyásnak” mondható, neki három saját ebe is van otthon. Szerinte nagyon fontos, hogy a pincérek is akarjanak segíteni, hiszen sok múlik azon, ők hogy kínálják az étlapot.

Óvári szerint az első visszhangok rendkívül pozitívak, az emberek örömmel fogadják az új kezdeményezést, úgy gondolják, ez egy jó fej dolog. Úgy véli, sokan úgy látják, hogy az az étterem, ami egy ilyenben részt vesz, sokkal toleránsabb. Még csak körülbelül egy hete indult a projekt, de már érkeznek az adományuk, úgy tűnik, sokak felfigyeltek a lehetőségre.

Ez egy kedves dolog, jobb, mintha valaki csak úgy pénzt kérne.

Az alapítvány még nem kezdeményezte az együttműködést más éttermekkel, de a jövőben mindenképpen szeretnének másokkal is együtt dolgozni. Már az elmúlt pár nap után két hely is jelezte, hogy szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez.

Az alapítvány alapítója megjegyezte, hogy alaposan körül kellett járniuk a témát, mielőtt belevágtak, hiszen nekik is fontos, hogy jogilag minden rendben legyen.

A fő cél az volt, hogy ne mindig csak az 1 százalékra várjunk, hanem próbáljanak aktívan tenni azért, hogy több kutyán tudjunk segíteni.

A Vigyél Haza Alapítvány nyolc éve dolgozik az Illatos úti, árva és sérült kutyák gyógyításáért, örökbefogadási esélyeinek növeléséért, gazdához juttatásáért. Ők egy “virtuális menhely” ideiglenes befogadókkal, jelenleg is körülbelül 30-35 kutya van náluk, évente nagyjából száz állatot tudnak örökbe adni.

Ez nem tűnik soknak, de nem arra vagyunk büszkék, hogy sok kutyánk van, hanem arra, hogy sokat adunk örökbe.

Sok sérült és idős kutya is megfordul náluk, van körülbelül 15 olyan öreg állatuk, akiket lehet, hogy évekig tart örökbe adni, de az is előfordulhat, hogy örökké náluk lesznek.

Bőven van mire költeniük a virtuális étlap által befolyt pénzt, hiszen az idősebb, sérült kutyák folyamatos ellátása sok pluszköltséggel jár, így jól jönnek majd a vacsora közben felajánlott összegek, amiket a kutyák gyógyítására és folyamatos ellátásra tudnak költeni.