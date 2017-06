Elloptak egy emberi lábujjat egy kanadai kocsmából

Hatalmas a harag a kanadai Yukonban elterülő Dawson Cityben, és különösen ikonikus kocsmájában, a Downtown Hotel bárban. Egy enyveskezű vendég elemelt onnan egy mumifikálódott, emberi lábujjat, ami a helyet világhírűvé tevő Sourtoe (Keserűlábujj) koktél egyik elengedhetetlen alapanyaga.

Az ital meglehetősen egyszerű: egy adag whisky, amiben az emberi lábujj úszik. A szabály szerint, ihatod gyorsan, ihatod lassan, de a lábujjnak mindenképpen meg kell érintenie az ajkaidat.

A legenda szerint, valamikor az 1920-as években, a rumkereskedő Linken fivéreket elkapta egy szörnyű hóvihar az erdőben. Louie véletlenül belelépett egy jeges pocsolyába és teljesen beázott a cipője. Mire a testvérek végre visszataláltak a faházukhoz, Louie jobb lábfején majdnem teljesen lefagyott a nagylábujj. Otto, hogy megakadályozza a teljes végtag elüszkösödését, fogta a baltáját, és lecsapta vele a lábujjat. Aztán, hogy maradjon valami emlék a borzalmas éjszakáról, a baltával amputált lábujjat egy alkohollal töltött befőttes üvegbe tette. Ezt az üveget találta meg állítólag jó ötven évvel később, 1973-ban Dick Stevenson kapitány egy elhagyatott erdei faházban. Az ő fejéből pattant ki a Sourtoe koktél ötlete, illetve egy exkluzív klubé, amelyiknek csak az lehet tagja, aki szabályosan lehajtott egy adagot a lábujjas italból.

A Dowtown Hotelben azóta több lábujj is megfordult már a vendégek poharában. Mostani közleményükben azt írják, hogy bár van még néhány lábujjuk talonban, nagyon szeretnék visszakapni az ellopott darabot is, mert a pótlása meglehetősen nehéz. A most ellopott testrészt például egy férfi adományozta a bárnak, akinek műtétileg távolították el a lábujját. Az adományozó aztán hat hónapig tartósította sóban a testrészt, mielőtt átadta volna a bárban.

A kocsmában egyébként tudják ki lehetett az elkövető, egy quebeci férfit ugyanis korábban már megakadályoztak a lopásban. Ha kézre kerül, a kocsma 2500 dolláros (több mint félmillió forintos) kártérítést szeretne behajtani rajta.

A lábujj megrongálásáért fizetendő fájdalomdíjat négy évvel ezelőtt emelték meg drasztikusan a Downtown hotelben. Egészen addig csak 500 dollár (kb százezer forint) volt az eszmei érték, amíg egy este Joshua Clark, New Orleans-i író le nem nyelte az itallal együtt a lábujjat is.

Clark készülhetett a csínyre, mert a bárban a többiek még magukhoz sem tértek a döbbenettől, amikor ő ötszáz dollárt a pultra csapva, sietve távozott. Másnap még gyorsabban kellett elhagynia a várost, mert indulatos helyiek, néhány Pokol Angyalával kiegészülve meg akarták lincselni a mutatványáért.

Az írót távollétében örökre kitiltották a kocsmából. A dawsoniak haragját alig enyhítette, hogy mivel a lábujjnyelő esetről videó készült, ami aztán bejárta világsajtót, a városuk turistacélponttá vált.

Az író 2016 végén mégis visszatért. Bocsánatot kért tettéért és átadta a bár tulajdonosának a végrendeletét, melyben jobb nagylábujját a Downtown Hotelra hagyja.