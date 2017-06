Biciklizhetsz alkalmazások nélkül, de minek?

Már rengeteg okostelefonos applikáció készült a kerékpárosok számára, mutatunk hármat, amik nélkül nem érdemes elindulni otthonról.

Strava

Több millió futó és kerékpáros használja ezt az applikációt, nem véletlenül, hiszen rengeteg funkcióval segíti a sportolni vágyókat. A Strava rögzíti a mozgást, összeméri a teljesítményt az idővel, mindezt pedig nem magányosan tehetjük vele, hiszen eredményeinket megoszthatjuk másokkal, nem csak büszkélkedés, de akár versenyzés céljából is.

Az alkalmazás segítségével rengeteg statisztikát megtudhatunk tevékenységünkről, így a megtett távolságot, a sebességünket, az emelkedők adatait és az elégetett kalóriákat is. Akik még több megmérettetésre vágynak, részt vehetnek havi szintű, személyre szabott kihívásokban is. A teljesítményünket pedig a közösségi média összes platformján megoszthatjuk.

A Stravát tízmilliók használják, nem véletlenül, hiszen a Google Play áruház letöltői átlagosan 4,6-ra értékelték az alkalmazást.

Letöltése: Google Play , Apple Store

Endomondo

Az alkalmazás olyan, mintha egy személyi edzőt kapnánk az edzésekhez, legyen szó futásról vagy kerékpározásról. Az applikáció több mint 40 mozgástípusnál alkalmazható, használata közben minden megtett kilométer után visszajelzést ad a megtett távolságról és az aktuális sebességünkről, miközben nyomon követhetjük a pulzusunk alakulását is.

A teljesítményünket természetesen elemezhetjük is az Endomondó segítségével, illetve különböző célokat állíthatunk be a jövőbeli edzéseinkre. A Stravához hasonlóan itt is kulcsfontosságú a közösség ereje, ugyanis az app segítségével akár barátainkkal is versenyezhetünk, összemérhetjük a teljesítményünket az ismerőseinkével.

Az Endomondót a Stravához hasonlóan tízmilliók töltötték már le okostelefonjukra, és ez is hasonló népszerűségnek örvend, a felhasználók átlagosan 4,5-re értékelték.

Letöltés: Google Play, Apple Store

Bike Computer

Ez az alkalmazás sokkal kisebb felhasználói bázissal rendelkezik, mint a két eddig említett társa, a Bike Computert néhány százezren használják, de hasonlón jó értékeléssel büszkélkedhet. A felhasználók azonban már így is összesen 1,8 millió kilométert tekertek.

Az applikáció minimalista dizájnnal rendelkezik, a középpontban a számok állnak: a megtett kilométerek, a sebesség, az átlag sebesség vagy az emelkedés mértéke. Az appon belül megtekinthetjük mások teljesítményét, kis térképen az is látható, ők merre tekertek éppen.

A Bike Computer a biztonságra is gondolt, egy beépített funkciója értesíti valamelyik hozzátartozónkat baleset esetén. Nem utolsó sorban pedig természetesen ez az alkalmazás is alkalmas arra, hogy megosszuk élményeinket és statisztikáinkat ismerőseinkkel, ráadásul egy térképen még a többi tekerő barátunkat is megtalálhatjuk, hogy csatlakozzunk hozzájuk az úton.

Letöltés: Google Play, Android

