Ezt tanította a pornó az elmúlt 10 évben

Amikor senki nem figyel, vajon mit böngészünk a pornóoldalakon?

A legtitkosabb vágyaink már nem igazán titkosak, legalábbis messze nem annyira, mint az internet előtti világban, amikor sunyiban kerültek a háztartásokba a pornómagazinok. Az interneten mindennek nyoma van, annak is, hogy milyen nemű, milyen nemzetiségű, éppen melyik országban tartózkodó, milyen korosztályú ember keres rá a Pornhubon arra, amire éppen kielégülne.

Ezt nézik az emberek a tízéves PornHubon Tíz év adatai elemezhette egy amerikai magazin, ami megkapta a világ legnépszerűbb pornóoldalának statisztikáit.

A pornóoldalak rendszeres használóinak köszönhetőn minimum tíz olyan kifejezés is bekerült a mindennapi szóhasználatba, melyeket tényleg csak azért pötyögött be bárki is a keresőbe, mert a gyors kielégülést kereste. A kifejezéseket az elmúlt tíz évből a The Cut szedte össze, és bár az amerikaiak keresési szokásait mutatják, a kifejezéseket látva egyértelműen látható, hogy szerte a világon ugyanezek a tendenciák tapasztalhatók.

2007 – MILF

A MILF kifejezést ma már szerte a világon ismeri mindenki, a szót a pornóiparban a 30. életévüket betöltött nőkre értik, akik általában neglizsében nyitnak ajtót a pizzát szállító fiúknak. A milf szó három éven keresztül vezette a statisztikákat, és ma is igen előkelő szerepet tölt be a pornóoldalakon.

2008 – SQUIRT

A női orgazmus misztériuma sokkal több kérdést feszeget annál, mint hogy miért nem képes minden nő ugyanúgy élvezni a szexet. A squirt, azaz a spriccelés az egyik ilyen titok, bár a pornóiparban ez is, mint minden, túlzott, és a valóságtól egészen eltérően mutatják meg a rendezők, hiszen a saját fantáziájukat jelenítik meg. 2008 a spriccelés éve volt a pornóiparban.

2009 – AMATŐR

A pornó előtt az amatőr kifejezést vagy gúnyosan használtuk valakire, vagy pedig a sporttal összefüggésben ejtettük ki a szánkon. 2009-ben ez megváltozott, és azóta az amatőr kifejezés a fiatal lányokat és fiúkat (19-22 év) jelenti a pornóoldalakon, akik sok-sok filmben játsszák el, hogy életükben először csinálnak valamit.

2010 – CASTING COUCH

A casting couch a szereposztó díványt jelenti, és azokat a pornófilmeket, amikben modellek mennek casting munkára, majd ahhoz, hogy megkapják a melót, le kell vetkőzniük és szexelniük kell. Az operátort kell térdelve szeretni vagy a rendezőt kell kézzel kielégíteni, esetleg mindkettőt egyszerre. A modellek természetesen kamu modellek, pornószínésznőket látni, akik betanulták a forgatás előtt a ‘szöveget’. Ebben az évben igen népszerűek voltak a masszázs-videók – ezeket főleg nők nézik a pornóoldalakon a statisztikák szerint.

2011 – ASS

Az ass, azaz fenék nem egyenlő az anál kifejezéssel, bár kétségtelen, hogy lehet összefüggés. Valamiért 2011-ben sokan kerestek rá az ass szóra a Pornhubon. Ebben az évben a ‘tini’ is előkelő helyen szerepelt a statisztikákban.

2012 – CARTOON

A keresések egyértelműen bizonyítják, hogy a rajzfilmek nemcsak a gyerekeknek készülnek, hanem sok felnőtt is érdeklődik azok iránt. Értelemszerűen a felnőtteknek készülő rajzfilmek tele vannak dugással, szörnylényekkel és óriásira rajzolt nemi szervekkel. A cartoon másik ága a pornóparódia, több tévés rajzfilmnek is készült pornós verziója, ilyen például a Family Guy vagy a Simpson család. 2012-ben a nyilvános szex, a kültéri szex (public) is igen népszerűek voltak.

2013 – POV

A pov a my point of view rövidítése, azt jelenti, az én szemszögemből nézve. A POV filmek lényege, hogy a passzív fél kezében kamera van, és közelről veszi, ami történik éppen aktus közben. Ezt a pornókategóriát valószínűleg a mobiltelefonok extraszuper kameráinak is köszönheti a világ. Ebben az évben a creampie kifejezés is a statisztikák élén állt, ez azokat a pornófilmeket jelenti, amik csöpögő spermát mutatnak.

2014 – BELLE KNOX

Az egyetemista lányok és a szexipar elég nagy halmazban találkoznak, a pornóipar is bővelkedik olyan lányokban, akiknek nincs elég pénzük a tandíjra. A leghíresebb ilyen egyetemista lány Belle Knox, aki 2014-ben vállalta fel arcát és nemi szerveit a pénz érdekében. Ebben az évben elterjedtek a fake taxi jelenetek is, amikben olyan lányokat látni, akik nem tudják kifizetni a taxisnak a viteldíjat, így szexszel törlesztenek.

2015 – STEP – SEX (mostoha)

Soha nem látott mértékű az érdeklődés a vérfertőző vagy majdnem vérfertőző pornók iránt a 2010-es évektől kezdve. A stepmom, stepdad, azaz mostohaanya, mostohaapa jelenetek leginkább 2015-ben voltak népszerűek. Ezzel együtt a mostohatestvérek (stepsister) közötti dugás is a statisztikák élére került.

2016 – LESZBI OLLÓZÁS

A pornószínésznők összefonódó lábai és a nemi szerveik egymáshoz dörzsölgetése 2016-ban sokak önkielégítését segítette. Ezt jelenti ugyanis az ollózás. Hogy mi történhetett a világ szexuális fantáziájával ebben az évben, nem tudni, az biztos, hogy 2016-ban a cuckolding kategória, azaz a férjeket felszarvazó pornófilmek is arattak. Ezekben egyébként megalázzák a férfiakat.

2017 – HENTAI

Bár még nincs vége az évnek, a Pornhub szerint világosan látszik, hogy ebben az évben a hentait, a manga eredetű animált pornójeleneteket keresik a legtöbben. Nagy sikere van az Overwatch nevű játék pornós verziójának, emellett más lövöldözős számítógépes játéknak is sokan keresik a pornósított verzióját.