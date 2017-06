Aki azt mondja, pár éven belül jobb lesz a cigányoknak, az hazudik

Pénteken lett volna 46 éves Tupac Shakur, és szintén pénteken mutatták be az életéről készült All Eyez on Me című filmet. Tupac-ot olyan társadalmi problémák foglalkoztatták, amik széttépték a kilencvenes évek Amerikáját. És ugyanezek a problémák tépik szét 2017 Magyarországát, ha foglalkozunk velük, ha nem.

Katz kolléga a film kapcsán ült le Ábrahám Róbert szabadúszó újságíróval, hogy a magyar cigányok helyzetéről beszélgessenek Tupac számain keresztül. Erősen önkritikus tartalom következik.