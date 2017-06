Milyen rappet tol otthon Gyurcsány és Botka?

Orbán Viktor a Halott pénz számát hallgatja. De vajon milyen hip-hop számokra csapathatja a többi magyar politikus? Hiánypótló lista következik.

Új zseni robbant be a zene világába: a négyes-hatoson száguldó magyar Eminem

Csütörtökön Orbán Viktor egyszer csak a semmiből kiposztolta hivatalos Facebook-oldalára a Halott Pénz Otthon c. számát. Csak egy kacsintós szmájlit tett mellé, szóval bármit bele lehet magyarázni, vélhetően az elején felbukkanó Bözsi nénis rajz volt az apropó.

De nem is az a lényeg, hogy miért posztolta, hanem az, hogy a miniszterelnök hiphopot népszerűsített. És ez azonnal beindította a fantáziánkat: vajon milyen rapzenét hallgatnának a magyar politikusok? Összegyűjtöttük a tippjeinket.

Botka László – Public Enemy: Fight the power

A cím önmagáért beszél, az MSZP miniszterelnök-jelöltjeként a jelenlegi hatalom ellen harcol. Ráadásul a kormánypárti sajtó előszeretettel kötött bele a Rolexébe, és miről híres a Public Enemy egyik előadója, Flava Flav? Hát hogy egy bazinagy óra lóg a nyakában!

Vona Gábor – FankaDeli: Magyar földre

A Jobbik pártelnökének esetében elég könnyű dolgunk volt, hozzá és politikájához is FankaDeli passzol a legjobban. A kecskeméti születésű rapper ráadásul visszatérő vendég volt anno a Jobbik majálisain.

Dúró Dóra – Roots Manuva: Witness the fitness

A jobbikos politikus szerdán tartott sajtótájékoztatót a futás népszerűsítése mellett, futócuccban állt az újságírók elé. Ahogy megláttuk a fotót, egyből Roots Manuva Witness the fitness c. száma ugrott be. Az összképen az sem ront, hogy nem magyar, hanem brit.

Szél Bernadett – Trogaz: Atomváros

Az LMP országgyűlési képviselője előszeretettel üti a kormányt Paks II ügyében. Rapzene+Paks=Dózis! A csapat egyébként Trogaz néven kezdte, az Atomvárosban pedig minden benne van, ami paksi.

Gyurcsány Ferenc – Eminem & Rihanna: Love the way you lie

Ahogy egy focis bukás miatt újra és újra előjön Irapuato, úgy a DK elnöke kapcsán is megkerülhetetlen téma az őszödi beszéd és amikor azt mondta: „hazudtunk reggel, éjjel, meg este”. Eminemnek és Rihannának van is erről egy közös száma: szeretem, ahogy hazudsz.

Áder János – Beastie Boys: Sabotage

Ide most csak egy szó kerül: BAJUSZ!

Simicska Lajos – Notoriuos B.I.G.: Mo Money Mo Problems

A Fidesz egykori fő pénzembere hatalmas vagyon szedett össze magának a rendszerváltás után, aztán a G-nap (ide jöhetne Fluor Filigran idevágó slágere) után már biztosan átérezte Notoriuos B.I.G. slágerét: minél több a pénz, annál több a probléma.

Bencsik János – Siska Finuccsi: Jön a Tré

Elképzeltük, ahogy Tatabánya egykori fideszes polgármestere látja, hogy a nagyfőnök rapvideót osztott meg Facebook-oldalán, és követni akarja. De mivel teljesen fogalmatlan a témában, rákeres a „magyar rap” és „Tatabánya” szavakra és felrakja, ami szembe jön vele. Anélkül, hogy meghallgatná, és megtudná, ő is meg van benne említve.

Wintermantel Zsolt – Curtis: Újpest a negyedem!

A híresen lokálpatrióta újpesti polgármester mi mást is oszthatna meg, mint „az elsőszámú újpesti MC”, Curtis legnagyobb slágerét? Ami mi másról is szólna, mint a „négykerről”.

Szegedi Csanád – Necro: Tough Jew /Rabbi Holding Guns

A zsidó gyökereit felfedező, majd teljesen magáévá tévő egykori jobbikos politikus nincsen könnyű helyzetben. Nehéz zsidó rappert találni, aki zsidóságáról szövegel. A kőkemény New York-i Necro pont ilyen. Két szám, egy videóklipben: a kemény zsidó, és a rabbi fegyverekkel.

Habony Árpád – Dirt Nasty: 1980

A miniszterelnök árnyéktanácsadójáról híressé vált videó készült egy ibizai klubban, ahogy nagyon jól érzi magát. A szintén bulibarát Dirt Nasty ódáját a nyolcvanas évek vad partykultúrájához minden bizonnyal széles mosollyal az arcán döngetné.